‘Rímel seco’: ¿Cuál es la historia de este meme viral?

En las últimas horas el término ‘rímel seco’ se apoderó de todas las redes sociales. Miles de mujeres comenzaron a narrar sus historias y vivencias con este cosmético, sin embargo ¿Conoces cuál es la historia de este meme, y a qué hace referencia? Si dudas de la respuesta, aquí te explicamos cómo inició esta tendencia.

Una joven decidió compartir, mediante su cuenta de TikTok, la analogía de este objeto y cómo, con el tiempo, comenzó a deteriorarse. En poco más de un minuto, la adolescente narró todo lo bueno de contar con el “rímel perfecto” , sin embargo todo acabó. Miles de usuarios afirmaron que el video cuenta el paso de una relación.

“Todos me decían que busque otro tipo de rímel, que había demasiados en el mundo, pero para mí, el era el único :( ”, “el rimel me cambió por otros ojos.... y no hablo del rimel”, o “solía pintar muy lindo pero eso duraba poco”, son algunos de los mensajes que colocaron diversos usuarios en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Tras la viralización del poema, miles de mujeres utilizaron sus redes sociales para narrar vivencias con el ‘rímel’: “Amoooo mi rímel y lo tengo hace años. Me fascina su empaque , adoro su contenido y me deja las pestañas tal cual como las quiero”, “El rímel que yo tenia le arreglaba las pestañas a otra y al final me robó 7 millones de pesos”, o “Como el último rímel que compré salió defectuoso, ahora me cepillo las pestañas yo sola”.

Lo más visto en Publimetro TV: