Daniella Navarros protege a su hija como un “León hambriento”

La actriz Daniella Navarros se ha propuesto en regalarle a su hija momentos únicos y especiales. Durante el crecimiento de ‘Uguiella’ se ha concentrado en hacerla feliz y complacer sus deseos. La venezolana sin duda, ha mostrado en redes sociales la forma de ser que tiene con su pequeña y entre disfraces, juegos, videos divertidos, Navarros da a conocer que protege a su hija como un “León hambriento”.

Aunque en diversas oportunidades, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, manifiestó que no es una mamá perfecta, siempre hace el esfuerzo de dar a su hija lo mejor y ella expresa: “Ella me cambió la vida, no soy una mamá perfecta ni pretendo fingir serlo , solo soy una mamá guerrera llena de muchos defectos, pero el motor de mi vida tiene nombre y apellido Uguiella Urbina Navarros”, agregó.

Van a Disney Paris

Recientemente la artista sorprendió a su hija con un viaje soñado y que se hará realidad en el mes de noviembre. En medio de tanta alegría en darle la noticia a la pequeña, Daniella dijo: “Para mi hija Uguiella mi mayor tesoro sera el día que Dios me lleve con el , dejarle plasmado cada momento a mi lado con mi único propósito de hacerla sonreír desde el alma”, expresó.

Los seguidores al ver el emotivo momento entre la actriz y su hija, escribieron: “Hasta yo estoy emocionada que bella mu niña ugui. Dios los bendiga en ese viaje y los lleve con bien”, “Qué momento de alegría disfrutar en familia con los seres queridos y no importa si es París o otro lugar lo que importa es la compañía sincera y llena de amor”, “Imperfecta como todas aunque unas se crean santas, lo más importante es mejorar y darlo todo por los que amamos, feliz por ustedes”, son algunos de los comentarios.

Entre tantas aventuras de ambas, este viaje tendrá un toque más especial porque Daniella tiene incluido también a su novio Nacho Casano en el paquete de viajes. Este será el momento donde la actriz de ‘Corazón apasionado’, le cuente a su hija que tiene un nuevo amor en su vida.