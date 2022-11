¿Exatlón México tendrá otra temporada? Seguidores opinan

Los niveles de audiencia de Exatlón México 2022 no están resultando los esperados, es por eso que se da la posibilidad de que no haya una próxima temporada. En estos capítulos se ha notado el cambio que ha dado la competencia, lo que no tiene muy contentos a los seguidores.

¿Sabes por qué Exatlón México 2022 podría ser cancelado?

El Mago Cósmico en su cuenta de YouTube, anunció que el show deportivo llegaría a su fin próximamente. Esta decisión es porque esta temporada no ha llenado las expectativas de los televidentes que han seguido todos los episodios de esta competencia y definitivamente ha disminuido considerablemente su raiting. Todo indica que Exatlón sexta temporada, llegará hasta este diciembre.

Se comenta que la competencia televisiva, se usó tantas veces de manera consecutiva que aburrió a los fanáticos, de igual manera se dice que se ha revelado que Azteca tiene un nuevo proyecto pues tienen la esperanza de que su nuevo contenido sea relevante.

Ante este rumor, los seguidores comentaron: “A mí me encanta ver Exatlón ,pero la verdad si están muy desequilibrados los equipos y sí se desanima uno de ver a los rojos tan mal”. “Ojalá lo quiten completamente o saquen a Rosique”.

“Pues si fracasan es culpa de ellos los fracasados, si no da ganas de ver Exatlón como lo conocieron una competencia es porque no debe haber favoritismo dividirlos entre los buenos y nativos como los rojos los traen de una allá y yo soy roja hasta final pero esta vez estoy que ni verlos con toda la familia, ya no”.

“Si lo quitan es porque los mejores premios siempre es para rojos cuando hay premios en la villa se lo dan a esos rojos por eso da flojera ver CÍNICOS EXATLÓN para favorecer a esos pinchi rojos”, Son algunos de los mensajes.