A esto se dedica Fofo Márquez tras la muerte de su padre

Fofo Márquez es un influencer mexicano reconocido por mostrar sus excéntricos gustos a través de redes sociales, es muy común ver a diario como el llamado ‘Niño rico’ gasta su dinero en diversos antros y mujeres, así como ropa o zapatos con precios que sobrepasan el millón de pesos mexicano.

Sin embargo, esta vez el creador de contenidos sorprendió a todos el pasado 9 de noviembre al publicar por primera vez una fotografía junto a su padre, pero esta vez anunciando una triste noticia, pues Rodolfo Márquez, el dueño de las gasolineras Total habría fallecido al parecer poco tiempo después de habérsele detectado cáncer en etapa 4, según un post realizado por el hermano de Fofo.

Por este motivo, el influencer dejó un mensaje en donde indicaba que ya debía dejar esta etapa de “Niño Millonario” atrás para poder convertirse en un hombre.

“Se acabó mi etapa del Niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre. Nunca había subido una foto de mi padre, pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo gracias todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya termino, ya no tendré tiempo de hacer contenido. Me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo, llegó el momento de convertirme en un hombre”, indica en el mensaje escrito en redes sociales.

¿A qué se dedica Fofo Márquez?

Luego de que publicara la fotografía junto a su padre, Fofo Márquez ha estado subiendo algunas historias en donde da a conocer algunas de las cosas que hará para obtener dinero, entre estas el dar publicidad a negocios o cuentas que deseen ganar más seguidores, invitando a todos a seguirlo en @fofomqz.publicidad2.0.

“Si te interesa promocionar tu negocio o perfil en las historias de @mr.fofomqz o incrementar tus números en Instagram manda mensaje privado para más info. Pregunta por nuestra promo de hoy”.

Asimismo, en otra de sus historias mencionó que también estará trabajando como DJ, aclarando que para contrataciones de este tipo, le escriban a @fofomqzdj.