Justin Quiles: ‘digámosle a Aleks Syntek que el reguetón no es una moda’

Justin Quiles está en el hotel con una taza de café y galletas en la mano, así recibió a Publimetro para la entrevista. Extrovertido, inquieto y risueño respondió a la pregunta de quién es Justin Quiles, “es un muchacho que le encanta la música, le encanta componer y divertirse. Me gusta comer mucho (risas) y los deportes como el baloncesto, más que todo divertirme en la vida”, respondió durante su paso por Guadalajara.

Justin Rafael Quiles River, nació en Bridgeport, Connecticut y creció en Puerto Rico. El creador de tendencias se ha establecido a sí mismo como una de las fuerzas latinas más influyentes en la música y buscado por compañeros para colaborar.

El reguetonero charló sobre el lugar que tiene el urbano, que pese a que muchos creían que era un género que no iba a durar mucho, se mantiene fuerte en el mundo.

“Digámosle a Aleks Syntek que el reguetón no es una moda (risas), fuera de broma, ya no es una moda, sino un movimiento, porque es lo que le gusta a la juventud y nadie puede irse en contra de eso. Estuvo el tiempo del rock que también fue marginado, porque no era música de ángeles ni alababan a Dios, que no lo veo mal; ahora, creció la época del reguetón, la nueva ola como lo llaman. Hay que decirle a los adultos que no nos entienden que hay que saber que son épocas distintas, que esta es la música de hoy en día, es sencillo”, dijo Justin Quiles.

Las habilidades de composición de Quiles son fuertes en el género, habiendo escrito muchos de los éxitos para los nombres más grandes en la industria como Karol G, Daddy Yankee, Maluma, J Balvin, Anitta, Natti Natasha, Wisin & Yandel, Farruko, entre otros.

“Llevo muchos años escribiendo no solo para mí, escribo éxitos para muchos artistas que me buscan para trabajar con ellos. No hay nadie en el género mío que haga lo que yo, que sea cantante, compositor y que tenga éxito. Creo que me gusta más la faceta de ser artista y escribir canciones, porque tengo como 12 número uno en Billboard más la mías, nos ha ido bien (risas)”, señaló el exponente del género urbano.

Justin Quiles asistirá a la ceremonia de los Latin Grammy que se llevarán a cabo este 17 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Recibió dos nominaciones por Mejor canción urbana con su éxito Mamiii y a Album del Año por su participación en Motomami.

“Ahora mismo estoy nominado a los Latin Grammy con dos canciones con Mamiii de Becky G y Karol G; además Saoko de Rosalía . Me va bien como compositor y como artista, soy feliz”.

El cantautor de Puerto Rico, salió de su zona de confort con una nueva canción de regional mexicano La esquina del mall junto a Carin León.

“Es un género totalmente diferente, no es la música que yo hago pero la llevaba escuchando un tiempo, por eso tuve el atrevimiento de escribirla y se la envié a Carin para que viera lo que hice en su género y le gustó mucho”, detalló.

Justin Quiles habla de Bad Bunny

“Lo que está haciendo Bad Bunny es increíble, nos ayuda a todos. Él rompió muchas barreras con los gringos, lo respetan y hablan mucho de él. Antes, los latinos pensábamos que a lo mejor no podíamos que nos vieran de esa manera, ahora con lo que ha hecho el Conejo las cosas van cambiando, porque el tipo puso todos los ojos encima de la música latina. Eso ya estaba pasando pero él terminó de romper esa barrera, porque Daddy Yankee fue uno de los que empezó rompiendo esas barrera también, que grabó con Snoop Dogg; Wisin y Yandel grabaron con Vin Diesel para su época. Ahora Bad Bunny la terminó de rajar (risas) y nosotros por ahí vamos también”, explicó el puertorriqueño de 32 años.

Flow Fest México

Justin Quiles estará en el Flow Fest 2022 en su paso por la Arena VFG, en Guadalajara, el próximo 3 de diciembre.

“Vengo al Flow Fest a dar clases de perreo, así que agarren a su pareja por la cintura” — Justin Quiles

Justin Quiles: cantante y compositor

Popular. El escritor, compositor y productor ha alcanzado ya muchas metas en su carrera profesional. Ha sido nominado a tres Latin Grammy incluyendo su nominación en 2018 por Downtown con J Balvin y Anitta, así mismo como dos nominaciones en 2020 por Mejor canción de reguetón por Porfa j unto a Feid y Mejor canción urbana por Rojo al lado de J Balvin.

Álbum. En marzo de 2023 saldrá su nuevo álbum, "vengo más inquieto que nunca (risas). Viene nuevo disco, colaboraciones nueva con Anitta, Lenny Tavárez y una que viene, que no puedo decir, pero es con un negrito de Puerto Rico que empieza con 'M', un reguetonero".

Moda. También se considera un icono de la moda, conocido por tomar riesgos y un distintivo estilo avant-garde.

