Maryfer Centeno acusará a Alfredo Adame ante las instancias legales por violencia de género

Desde que semanas anteriores el nombre de Alfredo Adame ha estado en el ojo del huracán noticioso luego que dos hombres le propinaran varios golpes en la cara y le ocasionaran cuatro fracturas en su rostro. Desde entonces el actor emprendió un proceso legal y espera que quienes lo agredieron paguen con cárcel, ya que el ataque le dejó únicamente el 30% de la visión así como la posibilidad de desarrollar glaucoma.

Hace poco la reconocida grafólogo Maryfer Centeno, quien tiene una participación en el programa HOY quiso analizar la actitud del actor en el video donde se ve al actor en medio de la trifulca. La experta dijo que no quería hacer un juicio moral hacia Adame, simplemente que “sonríe, es algo extraño cuando hay un episodio tan terrible en el que además Adame casi pierde el ojo; lo considero algo atípico” precisó.

Centeno fue entrevistada por la revista TVNotas y al ser consultada sobre este hecho que involucra a Alfredo, donde hubo golpes y un fallecido y que este “sonriera” señaló: ”Primero, no es un reflejo, él disfruta de ese recuerdo, de haber visto al hombre muerto; además, él parece sentirse un héroe y para mí no lo es. Adame no siente empatía por el policía que murió aparentemente en el cumplimiento de su deber. De alguna forma retrata a Adame que hemos visto en los últimos años”.

Otra de las declaraciones que hizo Maryfer fue sobre los señalamientos que le hizo el actor y conductor quien la tildó de ‘lamehue**s’ de Gustavo Adolfo Infante, la analista de textos dijo que acudirá a instancias legales a demandarlo por violencia de género.

“Soy alguien incapaz de distorsionar la lucha de géneros, me molesta que las mujeres lo utilicen como una posición. En mi caso, lo tomo como violencia de género. Quiero acudir a instancias legales para que no pase a mayores; Adame es violento y tiene una actitud retadora”, comentó.

En una entrevista el interprete de Hugo Arteaga en Por amar sin ley, tildó de “ridícula” y “tonta” a Maryfer

“MaryFer Centeno es “Cuqui la ratita”, es una vieja cursi, ridícula que por andar haciendo caso va a terminar como terminan todas, como terminó la psicologuilla Laura Bozzo. Ella salió en una revista diciendo que es monstruosa la forma en que yo me río cuando estoy hablando del policía muerto. Es una verdadera tontita”, comentó el actor.

La grafólogo por su parte dice que lo perdona por tales señalamientos: “Me parece que el enojo es un veneno que él se come esperando que le haga efecto a alguien más, es un hombre que no tiene trabajo, no sabemos de qué vive; habla mal de sus exparejas, de sus hijos que son su sangre, ¿qué esperan los demás? Sin embargo, mi abuelita tiene 86 años y se asustó cuando él me amenazó”.

Por último recomendó que Alfredo Adame sea atendido por profesionales expertos en salud mental ya que su presencia representa un peligro para la sociedad:

“A mí me gustaría que a Alfredo Adame lo vea un psiquiatra y un neurólogo para que nos dijeran perfectamente qué sucede en su cerebro. Su comportamiento no es normal, es un peligro para la sociedad, ¡qué lo encierren en un psiquiátrico! Ahí acabará, si bien le va, porque entre más cámaras tiene, más arranques de furia tiene. Es un peligro para la sociedad; las patadas no se le dan, ¿pero qué tal si sacara un arma?”, concluyó Maryfer.