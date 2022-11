Thalía rompe el silencio y niega ataque o crítica hacia Shakira, su canción “Monotonía” y ruptura con Piqué

Desde hace varias semanas se estuvieron tejiendo algunos rumores donde involucraban a Thalía de supuestamente criticar a Shakira luego del lanzamiento de su último tema Monotonía y su separación con Gerard Piqué.

Se decía que la cantante mexicana había tildado de “patética” y “dramática” a la barranquillera y de querer “dar lástima” con Monotonía, tema que rompió récord al registrar 3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas de su estreno.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, señalaban algunas cuentas de redes sociales.

Tildan de “mafioso” a Piqué y lo acusan de extorsionar a Shakira Foto: Instagram @gerardpique_updates

Si bien estas críticas se viralizaron de inmediato los cibernautas no tardaron reprochar esta campaña de desmérito hacia la reconocida intérprete de personajes icónicos como “María la del Barrio” y “Marimar” ya que no existen pruebas en ninguna plataforma que de fe de estos señalamientos.

La agencia encargada de las relaciones públicas de Thalía ofreció un comunicado este fin de semana asegurando que no existen riñas, peleas, diferencias, distanciamientos o rivalidades entre ambas cantantes, refiere el texto que entre ambas existe una amistad de data:

“Confirmamos que nuestra clienta no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde enero del 2022, y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quien mantiene una amistad de años” aclara Acoustyle, que esta desinformación proviene de un canal de YouTube que asegura que estas declaraciones se emitieron.

Thalía y Shakira Fotos: Instagram @thalia/@Shakira

“Esta desinformación proviene de un canal de YouTube que usó este medio para esparcir un rumor totalmente falso y sin fundamento alguno”, especifica.

En el comunicado la empresa también quiso recordar el gran estima que el público internacional siente por Thalía a quien se reconoce no sólo por su gran talento sino por su energía “positiva” y la “luz” que trasmite.

Esta no es la primera vez que la prensa sugiere una supuesta pelea entre las famosas al haber sido comparadas por ser latinoamericanas y su triunfo en la escala internacional, sin embargo, ni Shakira ni Thalía nunca han ventilado tales suposiciones.

Sólo una vez , por lo menos que haya registro, Thalía habló de Shakira cuando fue consultada por la prensa y esta reconoció públicamente su talento, al tiempo de expresar su cariño hacia ella:

“La amo, es una mujer tan triunfadora, tan talentosa y tan linda y también una persona que ayuda a la comunidad y que se preocupa por temas sociales y me encanta que seamos las dos haciendo esta labor social muy bonita”, dijo la esposa del empresario Tommy Mottola.