Arturo López Gavito saltó de ser el “favorito” al “villano machista” en MasterChef Celebrity México

Arturo López Gavito, apodado como ‘El Juez de Hierro’, es un productor musical, mercadólogo, mánager y crítico de televisión mexicano. Ha tenido una amplia trayectoria en programas de televisión. Fue Vicepresidente de Marketing de Disney México hasta principios de 2019. Se ha ganado el cariño de la gente por su participación en el panel de críticos del programa de televisión ‘La Academia’; sin embargo, todo está cambiando ahora en MasterChef Celebrity México 2022, ya que de ser el más querido en este programa pasa a ser el más cuestionado por los seguidores.

Durante las participaciones de Gavito en todos sus proyectos, ha calado como un personaje especial pero con un toque de dureza y carácter pero con un corazón enorme. Así lo identifican sus seguidores; incluso, al inicio del reality de comida más visto en México. Algo no estuvo bien en la última transmisión del programa, y es que un comentario sobre otra popular celebridad de Venga La Alegría y otros proyectos de la televisora para la que laboran, han hecho que lo nombren algunos usuarios en redes sociales como el verdadero “villano” de la temporada” e incluso “machista”.

López Gavito fue muy crítico y cruel con sus compañeros durante todo el capítulo del show de comida, en especial con el equipo amarillo y con Carlos Eduardo Rico cuando entregó sus ‘Tacochurros’.

La actuación de Arturo provocó que los seguidores se expresaran: “Por favor ya no te hundas maaas y vete de Master chef eres alguien insoportable”.

“Fui tu fan por lo estricto que eres con la academia pero me decepcionaste en @masterchefmx really? No puedes presumir ser el ‘marido’ de la Karla que odia a todos los Mexicanos! Le mandé a la migra”.

“Ojalá no gane, siento que es solo favoritismo… tiene mucha soberbia, Simplemente eres un mediocre para cocinar! Nada espectacular… pero más allá de eso es tu falsa humildad! Muy decepcionada, eras mi favorito”, son algunos de los comentarios.

El programa sigue sus secuencias y en el episodio 13 de MasterChef Celebrity México, la actriz mexicana Alejandra Toussaint fue la siguiente famosa eliminada del reality show, tras reprobar en el reto de eliminación.