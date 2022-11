Babasónicos: lección de rock desde su ‘Trinchera’

Adrián Dárgelos, Diego Rodríguez, Mariano Roger, Diego Tuñón y Diego Castellano, son los integrantes de Babasónicos, una de las bandas de rock español latinoamericano más influyentes de las tres últimas décadas. Actualmente promociona Trinchera avanzada que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y físico.

Los músicos compartieron el momento que viven, pero sobre todo cómo hacen su propia barricada para no dejarse atrapar por los “demonios” de la industria musical.

“Somos una banda sin referencias, por lo general la influencia somos nosotros, donde básicamente estamos -permanentemente- buscando la originalidad dentro de nuestro mundo y la música en general. La única referencia es la auto influencia por hacer la música que se nos dé la gana”, señaló Mariano Roger.

Babasónicos y su secreto musical. (Foto: Sony Music México.)

Con una trayectoria de 30 años, la agrupación argentina ha enfrentado importantes cambios, aprendizajes incluso pérdidas.

“Hay mucho que recordar como cuando Gustavo Cerati tocó en nuestro primer disco, él nos apoyó mucho al principio de nuestra carrera. Han sido 30 años de cambios, pérdidas de integrantes y reformulaciones; al final, hemos vivido un montón de cosas como personas, músicos y banda por lo que solo trabajamos en producir música”, agregó el guitarrista.

“Los que quieran ver a los adolescentes con mucha experiencia los van a volver a ver en México, porque disfrutamos estar en vivo” — Diego Rodríguez

Trinchera avanzada fue un proceso largo y complicado que se inició y terminó durante la pandemia, por lo que la muerte está implícita en todas las canciones.

“Este álbum no tiene provocaciones, eso es lo nuevo. La muerte es un tema que está presente, es difícil hablar de la muerte y el disco habla de ello, porque había conteo de muertes todos los días; además, la muerte está siempre y es lo único que tenemos seguro desde que nacemos”, señaló Adrián Dárgelos.

Historia con México

Babasónicos mantiene un romance muy apasionado con México, “nos conocemos desde hace 25 años lo vivimos en todas sus formas tocando desde antros hasta auditorios y Foro Sol; obviamente es un público agradecido que con nosotros siempre ha tenido una relación apasionada, con muchas historias de fenómenos paranormales en algunos shows como el lanzamiento de objetos contundentes para arriba, que después nos enteramos que era un expresión de aceptación y no una amenaza a nuestra integridad (risas). Después de tantos años nos conocemos perfectamente y tenemos una relación apasionada”, puntualizó Mariano.

Los músicos argentinos regresarán a México para la presentación oficial de Trinchera, “es un show completamente distinto con la presentación formal de Trinchera con los nuevos temas, sin dejar de tocar los éxitos que hemos logrado a lo largo del tiempo”, comentó Diego Tuñón.

Las claves de Babasónicos

Gira. Babasónicos traerá Trinchera Tour a México, a principios de 2023: “es un show que se renueva cada 20 minutos, no es algo lineal que te aburre o duerme. En febrero vamos a tocar en Ciudad de México y Guadalajara”, añadió Diego.

Babasónicos y su secreto musical. (Foto: Sony Music México.)

Originalidad. “Nos gusta pensar que hacemos música novedosa, que trata de no tener referencias y que no se basa en otras. La música se va nutriendo del pop con emociones y nosotros nos planteamos el desafío de hacer música que nos resulte nueva, de no repetir patrones y no seguir por caminos que ya recorrimos, porque sería algo aburrido; aunque hay públicos ortodoxos que piden que uno no cambie nunca”, señaló Mariano.

Para tomar en cuenta

13 álbumes en su carrera musical.

11 de febrero en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México).

