Chiquis Rivera le hace competencia a Mariah Carey

Chiquis Rivera lanza canción navideña y asegura que se sintió como Mariah Carey. A punto de celebrar las fiestas de navidad, la cantante salió de su zona de confort y realizó un video con la versión latina de Jingle Bells en colaboración con Chispa.

La mexicana expresó en el programa ‘Hoy’, que le gustan los retos y por eso, se aventuró en este proyecto: “Yo quería algo así diferente, me gusta tomar riesgos ya saben. Yo soy del tipo de persona que si lo quiero hacer lo voy a intentar, y pues lo hicimos y creo que salió muy bien el video. Yo me divertí tanto haciendo la canción y el video, osea vestirme, no sé me sentí muy muy Mariah Carey, agregó con risas la cantante.

Los seguidores de Chiquis Rivera hicieron comentarios en YouTube: “Me encantó esta versión muy Chiquis, …y bien que solo le importen sus hermanos”, 2Engordó demasiado Mariah Carey jajjajajaja”, “Me encantó esta versión muy Chiquis, …y bien que solo le importen sus hermanos”, son algunos de los mensajes.

En esta misma entrevista también habló del tema ‘Misión Cumplida’, canción inédita de su mamá Jenny Rivera, que sus hermanos encontraron, al respecto ella expresó: “Yo siento en mi corazón y lo digo con toda confianza, siento que mi mamá guardó esa canción, para que Jhonny la encontrara para este momento, fue el momento, los tiempos de Dios son perfectos, la canción estpa hermosísima, los arreglos, su voz, lo que dice...osea encontramos donde mi mamá escribía la canción”, expresó.

Chisquis Rivera está festejando su nominación al Latin Grammy también comentó que la canción está hecha en español e inglés y que está segura que sus seguidores la van a entender porque es un proyecto muy ‘Chiquis’ tal cual su personalidad.