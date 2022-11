Gabriela Y Daniela Spanic moverán cielo y tierra prometen hacer justicia en contra de Ademar Nahum

El pasado 20 de octubre el mundo del espectáculo se conmocionó por la denuncia que hicieron las hermanas Gabriela y Daniela Spanic luego que esta última fuese agredida en colonia Doctores de la Ciudad de México cuando se disponía a demandar a su ex esposo, Ademar Nahum para que éste se hiciera cargo de la reparación y mantenimiento de la casa donde vive la hija que procreó junto a él mientras estuvieron casados.

La mujer contó que recibió un fuerte golpe en la cabeza - en el mismo lugar donde fue operada tras un derrame cerebral que sufrió en 2008 mientras estaba embarazada y por el que estuvo un tiempo en coma.

“Fui al Oxxo a comprarme un café y de repente sentí un golpe muy fuerte, demasiado fuerte. Me dolió tanto que me puse hasta a llorar. Por casualidad estaba una doctora ahí y me dijo que me tomara una pastilla, pero estaba llorando de tanto dolor que tenía y todavía tengo. Pienso que tenía una piedra en la mano”, contó Daniela Spanic a los medios.

Su hermana Gabriela quien también fijó posición tras lo sucedido, señalando a su ex cuñado Ademar Nahum de ser el responsable de este ataque, además que lo responsabilizó de lo que pueda ocurrirle a ella, su hijo, su hermana Daniela y la hija de ésta.

Aseguran estar frente a un feminicida

Recientemente las hermanas Spanic se hicieron acompañar de la abogada feminista Luisa Lugo para alzar la voz nuevamente y pedir que se haga justicia ya que a juicio de ellas las autoridades mexicanas no han prestado la suficiente atención a este caso.

“Estamos hablando aquí de que esta persona, Antonio Ademar, es un potencial feminicida. No nada más es un violentador, es un potencial feminicida al que no le ha importado poner en riesgo la vida de su hija y de la madre de su hija”, dijo la abogado defensora.

La denuncia que introducirán estará enmarcada hacia el delito de violencia familiar, donde se expondrán la violencia psicológica, económica y patrimonial que sufrió Daniela Spanic.

“Que la línea de investigación de esta carpeta de lesiones sea redireccionada a esta de violencia familiar porque, pese a que el exesposo no propició directamente el golpe, tenemos la sospecha de que sí mandó a una persona”, señaló sobre el caso de las hermanas Daniela y Gabriela Spanic.

Daniela Habla de los maltratos que recibió por su ex esposo

Durante el encuentro con la prensa la actriz y modelo venezolana radicada en México dijo que Ademar Nahum es un hombre violento que la abandonó a ella y a su hija desde hace 7 años.

,“Es una persona bipolar, un día se porta muy bien y otro es todo lo contrario. Nos abandonó desde hace siete años y llegaba a la casa mientras nos bañábamos para vernos desnudas. Yo me he callado por mi hija, porque ella ha sido manipulada y por ella le llegué hasta pedir perdón”, señaló Dani Spanic ante los señalamientos de su ex de ser un potencial feminicida.

“Me ha amenazado, me ha mandado a hacer operaciones de las que no tengo información. Nunca me dieron mi expediente médico. (…) No sé de qué y por qué me operaron, él dice que fue por un derrame cerebral”, precisó.