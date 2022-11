Leticia Calderón cuenta que la drogaron con una bebida en un restaurante, no sabe cómo llego a su casa

Recientemente Leticia Calderón celebró el cumpleaños número 18 de su hijo y durante una entrevista ofrecida en el programa De Primera mano donde la actriz de telenovelas como Laberintos de Pasión, Esmeralda o En nombre del amor contó que como mamá se considera bastante abierta aunque teme que a sus hijos pasen por situaciones delicadas o peligrosas en sus salidas a ciertos sitios, como le ocurrió a ella en un momento en el que fue drogada con una bebida en un restaurante.

La actriz de 54 años confesó en el programa que conduce el periodista Gustavo Adolfo Infante que el detalle está en que sean responsables en sus actos. “Yo les he dado permiso (de beber alcohol), creo que soy una mamá bastante abierta. Cuando van a la casa los chicos, les digo: ‘aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro una botella, no 20. A veces les pongo el cenicero por si alguno fuma pero ninguno lo hace”.

En este contexto la actriz mexicana comentó la experiencia desagradable donde se vio envuelta luego de haber ingerido una bebida adulterada sin saberlo.

“A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante. Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, precisó.

La famosa reconoció que si bien le gusta tomar uno que otro trago procura no excederse por ello la vez de aquel evento al notarse mareada supuso que le habían agregado algo extraño en su trago. “Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron!”, confesó.

Una vez que las molestias la actriz decidió retirarse a su casa a pesar de que no se sentirse en las mejores condiciones, tiempo después que procesó lo que había vivido entendió el riesgo al que estuvo expuesta.

“Yo llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, contó.