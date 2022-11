Mira cómo apareció Bárbara de Regil en ‘Guerra de Chistes’, lucía diferente

Bárbara de Regil se ha destacado desde sus inicios en el mundo de la actuación llegando a participar en grandes proyectos de televisión y el cine. Debutó con la telenovela ‘Bajo el alma’ y saltó a la palestra mundialmente con su personaje de ‘Rosario’ en la adaptación mexicana de la serie original colombiana ‘Rosario Tijeras’.

La tonificada figura de Bárbara de Regil es una de sus prioridades como artista y como persona. Se esmera por mantener una alimentación saludable, por eso en una ocasión, se molestó por recibir de cena una hamburguesa con papas fritas acompañada de una bebida gaseosa, incómodo momento que sucedió en una de las grabaciones de sus tantos proyectos.

Su cambio físico ha sido increíble ya que al inicio de su carrera profesional, no tenía un cuerpo tan esbelto, al contrario, se veía como una chica que no tuviera nada que ver con el medio artístico. Así lució en el programa ‘Guerra de chistes’ hace más de 10 años.

El show de comedia fue conducido por Radamés de Jesús “Borrego” Nava y Juan Carlos Casasola. En su visita al estudio de TV, compartió un chiste bastante subido de tono y allí se dejó en descubierto que ahora definitivamente es otra persona.

La protagonista de ‘Cabo’, también promociona su reciente película ‘MexZombies’ que fue estrenada el 26 de octubre a propósito de Halloween. La historia es producida por Chava Cartas y está disponible por la plataforma Vix+. Bárbara hace el papel de ‘Jefe Vargas’ y es quien tiene la responsabilidad de distribuir las armas para acabar a los zombies.

La mexicana tiene una relación con Fernando Schoenwald y en su última publicación de Instagram, le dedica unas palabras: “Tengo muchísimas ganas de decirte que ERES ESPECIAL. NO ERES UNA CAUSA PERDIDA. NO ERES DÉBIL. NO ERES RARO/A. NO TIENES DEFECTOS. Ves un final en tu vida. BUENO VENGO A RECORDARTE QUE A TODO FINAL LE VIENE UN INCIO NUEVO. CONFÍA . Acá este día tan especial y divino alado de el dueño de mi corazón, @ferschoenwald Te amo”, expresó Bárbara.