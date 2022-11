Nicky Jam habla por primera vez sobre “brujería” que le hicieron, “Yo estoy con Dios”

“Él práctica la santería por eso no le hace caso”: indican que Nicky Jam también hace brujería Foto: Instagram @nickyjam

Recientemente se dio a conocer a través de un video que la ex novia de Nicky Jam, Aleska Génesis habría hecho un trabajo de “brujería” al cantante para que este volviera a su lado, un tema que ha causado diversas reacciones en redes sociales, luego de que la información fuera compartida por el empresario venezolano Miguel Mawad, quien además ha revelado otras cosas sobre la modelo, asegurando que es una mala persona.

“Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Lary Blag, su mamá y novia (Tengo pruebas de todo)”, dijo en una de sus historias de Instagram.

¿Cuál fue la petición de Aleska a la supuesta “bruja”?

En el video que rápidamente se hizo viral en internet se puede observar a la modelo en una videollamada con una señora, quien está fum*ndo tabaco, mientras que esta hace su petición para poder iniciar el “trabajo”.

“Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo, que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie sino para mí”, se le escucha decir a Aleska mientras espera respuesta de la mujer.

¿Qué dijo Nicky Jam al respecto?

Unos minutos después de que se diera a conocer la grabación, la bandeja de Nicky se llenó de mensajes y menciones, por lo que en sus estados se pronunció poniendo a Dios en primer lugar.

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM Dios es todo”, escribió junto a un video.

Sin embargo, luego de esto muy poco se supo del reggaetonero, hasta ahora que Enrique Santos logró contactarlo para hablar sobre el tema. “Óyeme, yo que estoy ya desconectado del mundo, disque haciendo una canción pa olvidarme de toda esa mi*rda que están hablando de la brujería y toda esa vaina, ¿y tú me llamas con esta vaina?”, inicia diciendo el cantante.

“Oye enrique en verdad, verdad tienes suerte que eres tú… Tu sabes que a mí no me importa nada de eso, hermano. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí, que yo no le paro b*la a eso. Papi yo estoy feliz, gracias Brother, Gracias”, dijo Nicky durante su conversación con Enrique Santos.