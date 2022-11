El insólito motivo por el que el romance entre Chris Evans y Jana Kramer no avanzó

La reservada vida amorosa de Chris Evans tiene varios episodios para destacar. Jessica Biel, Sandra Bullock y Jenny Slate han sido quizás las más resaltantes. Pero para saber detalles hay que indagar hasta lo más profundo sin garantías de certezas.

Se dice que actualmente está saliendo con la actriz luso-brasileña, Alba Baptista. Sin embargo, mientras no haya nada oficial no se puede certificar que este romance sea cierto. Podrán entonces imaginar que de las citas que no llegaron a nada se puede saber muchísimo menos.

Hasta que alguna de las protagonistas cuenta alguna historia, bien sea porque pasó mucho tiempo del asunto o debido a que simplemente se quería sacar de encima haber fallado en una cita con uno de los hombres más codiciados del planeta.

Eso fue lo que le sucedió a Jana Kramer. Reconocida por su papel de Alex Dupre en One Tree Hill, la actriz y cantante de música country reveló que inició un breve romance con Chris Evans hace muchos años. La parte insólita del relato es el curioso motivo por el que no avanzó la relación.

Se conocieron en un club y de entrada, Evans la invitó a una cita. “Él era una belleza rompecorazones”, dice Kramer en un podcast, según reseña Quien. Así se dieron unos pocos primeros encuentros que poco importa como se desarrollaron, ya que lo insólito ocurrió en la última vez que se vieron en plan de romance.

“Hasta el día de hoy estoy un poco apenada. Fue tan vergonzosa (la salida)”, cuenta Jana Kramer entre risas.

¿Qué pasó entre Jana Kramer y Chris Evans?

“Me llamó e invitó a algunos de sus amigos de Boston. Así que fui a su casa (…) e iba a ser una fiesta de pijamas. Estaban sus amigos allí. Todos estábamos pasando el rato, fue un momento divertido”, inicia el relato de la ex participante de Dancing With Stars.

Al cabo de unos minutos, con la excusa de que le dio sueño, se apartó del grupo de personas. “Cené espárragos esa noche. Así que fui al baño y él inmediatamente me siguió. Y eso es lo último que recuerdo de la cita; él fue al baño después de que yo fui e hice ‘pipi (con el color) de espárragos’ y nunca más volví a saber de él”, relató explicando que todavía siente pena por el episodio.