Durante la ceremonia ‘Premios Especiales de los Latin GRAMMY’, llevada a cabo el miércoles 16 de noviembre, la cantautora argentina Amanda Miguel recibió el Premio a la Excelencia Musical y su hija Ana Victoria Verdaguer subió al escenario para entregarle este premio a su madre y le dedicó unas palabras, “Estoy conmovida, emocionada, agradecida… Soy una de las personas que más le deben a esta hermosa mujer, primero la vida… eres un genio”, dijo.

Amanda Miguel recibe el GRAMMY Latino a la excelencia musical. / Foto: Cortesía

Amanda Miguel inició con estas palabras, “La música es Dios… no lo hice sola, dedico este Premio a Diego Verdaguer y lo comparto con él, fue mi mayor fan y mi maestro” y prosiguió, “Soy una artista realmente mexicana, los mexicanos me hicieron Amanda Miguel. Es una gran responsabilidad seguirles cantando las canciones que juntos creamos Diego y yo. Gracias a la Academia por pensar en mí, por este reconocimiento, porque te vuelve plena. Mis fans me han sostenido durante 43 años de carrera. Disfruten la vida, porque se va, disfruten al 100% cada instante”, puntualizó.

