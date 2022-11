Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil juntos en nuevos proyectos por TvAzteca

Muchos rumores han surgido de la integración de nuevas caras al programa ‘Venga la alegría´’, donde este año, ha sido uno de los espacios con más cambios y reestructuraciones. Sin embargo, se asoma la posibilidad de que también se logre la inclusión de nuevas personas y se habla de Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil quienes podrían dar una nueva imagen al matutino.

Desde la salida de Willian Valdés del programa y Sandra Smester de TV Azteca, ronda la curiosidad de quiénes ocuparán esos puestos. Según los rumores, la alternativa de televisión no está obteniendo los mismos resultados de antes. Se ha comprobado que el nivel de aceptación o de raiting, ya no es el mismo, entonces se busca dar un refrescamiento a la propuesta.

Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil responden a los rumores de una relación#IngridCoronado y #MarcoAntonioRegil fueron captados juntos y por supuesto no se perdió la oportunidad para preguntarles sobre el supuesto romance que la pareja tiene. pic.twitter.com/tuhzh9O4KU — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) November 15, 2022

Durante algún tiempo, se comenta que Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil, podrían ser los elegidos como panelistas pero también se dice que entre ellos, hay algo más que una amistad. Ambos ya están siendo abordados en relación con sus supuesto romance. Los fans están interesados en saber que se les tiene preparado este cierre de año.

Con la noticia, los seguidores comenzaron a enviar sus opiniones: “Marco Antonio Regil mereces ser feliz, él es una excelente persona e Ingrid Coronado es una mujer muy trabajadora y exitosa”, “Marco te admiro mucho y siento saber que esa señora esté en tu vida. Ojalá no enfermes o te vea como salida a sus problemas. Que horror de mujer”, “Ojalá que no ,él es una persona maravillosa, que no se merece a alguien como ella”, son algunos de los mensajes de los internautas.

¡Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil aclaran de una vez por todas si es verdad que tienen una relación amorosa! 😱❤️📺 #VLAFinDeSemana #DomingoEnFamilia pic.twitter.com/hpe59fxjjH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 13, 2022

En medio de todos los rumores Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil bromearon con su posible romance. “Yo quiero decir algo. Esta relación va muy mal, desde que grabamos el podcast no nos vemos, esta relación va muy mal. Cuando llego Ingrid me dice: ‘Que bueno que llegaste de Houston’, (le digo) ‘Vivo en Los Ángeles’”, de esta manera entablaron un encuentro divertido que compartieron con el público.

Finalmente expresaron que es imposible que puedan mantener una relación de pareja ya que la distancia los separa y que juntos hacen una gran química como amigos.