Por este motivo Rauw Alejandro ocultó su relación con Rosalía en sus primeros meses de noviazgo

La relación Rosalía y Rauw Alejandro es catalogada como una de las más sólidas en el mundo de la música latina, debido a que cada uno ha sido testigo de su crecimiento con nuevas producciones musicales de gran éxito mundial.

Sin embargo, no siempre fue así. Durante los primeros meses de noviazgo, la pareja no dejaba verse en público y negaban a cada rato su romance.

En una entrevista con el podcaster, Molusco TV de Puerto Rico, el cantante de “Punto 40″ explicó los motivos del secreto de su relación.

“Buscábamos enfocarnos en nuestra carrera”

“Algo que buscábamos, en lo que estábamos claro, era nuestro trabajo (...) eso es lo que más respetamos, y por eso, hoy en día, nos va supercabrón, por ese respeto. Yo quería enfocarme en Rauw, y ella en ella, y no queríamos que la nube del romance, fueran como a tropezarse”, explicó el intérprete.

El cantante dijo que en los primeros meses de su relación se priorizó su carrera artística para que eso sea lo que resalté dentro de las personas, por encima del amor de ambos.

“Cuando estuviéramos más establecidos. Es decir, cuando ya dijeran él es ‘Rauw’ y ella es ‘Rosalía’, ahí fue que comenzamos a decirlo en público.

En otra entrevista, esta vez con Apple Music, el boricua explicó cómo la española ha influenciado en su carrera musical.

“He estado tomando clases de canto, gracias a mi chica. Ella siempre dice: ‘Tienes que practicar más’. Vale, sí lo haré, porque ella practica la voz todos los días con su profesor. ¡Es una locura, tío, ella inspira!”, dice el cantante.

Sobre una posible colaboración juntos, el puertorriqueño asegura que lo han intentado: “Sí, lo he intentado. Nos peleamos un poco, pero no. En el estudio, creo que tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende. Creo que nos respetamos en el estudio”.

Rauw Alejandro acaba de estrenar su último disco llamado Saturno, que contiene 16 temas inéditos del género urbano.