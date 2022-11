My Chemical Romance ya está en México; conoce el posible setlist para el Corona Capital 2022

Gerard Way. ¡My Chemical Romance ya está en México! Este es su posible setlist para el Corona Capital. / Foto: Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se llevará a cabo la edición 2022 del festival de música Corona Capital que tomará lugar desde la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez y contará con presentaciones de Kacey Musgraves, Arctic Monkeys, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975 y My Chemical Romance, quienes harán su regreso después de 14 años.

La banda de rock conformada por Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero y Mikey Way visitó tierras mexicanas en tres ocasiones, la primera en octubre de 2005 para un evento privado, una segunda visita en 2007 donde pasaron por CDMX y Monterrey, y la última vez el 12 de abril de 2008 para el Festival Coca-Cola Zero Fest.

Cabe señalar que el 22 de marzo de 2013 la agrupación compartió una triste noticia con sus fans donde revelaron que tomarían caminos separados, sin embargo, en 2020 realizaron un concierto especial, pero fue hasta 2022 cuando My Chemical Romance oficializó su regreso.

My Chemical Romance ya está en México

Por otro lado, tras el anuncio donde se reveló que serían los headliners del Corona Capital de este año, sus seguidores enloquecieron y esperaron con ansias su regreso, pero fue hasta la noche del 16 de noviembre cuando la banda aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde muchos fans ya se encontraban.

Conoce el posible setlist para Corona Capital

Pero si te estás preguntando, ¿Qué canciones cantarán en el Corona Capital 2022?, aquí te lo decimos.

The Foundations of Decay

Thank You for the Venom

Give ‘Em Hell, Kid

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Boy Division

Planetary (GO!)

The Ghost of You

It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish

I’m Not Okay (I Promise)

Welcome to the Black Parade

Teenagers

Mama

Vampires Will Never Hurt You

Our Lady of Sorrows

Helena

Famous Last Words

Cancer

The Kids From Yesterday

Vampire Money

