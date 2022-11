Desde la playa Daddy Yankee agradece a sus fans el apoyo brindado

En medio de su gira de despedida ‘La última Vuelta World Tour’, Daddy Yankee decidió darse unos minutos de descanso para disfrutar de las playas de República Dominicana, en donde aprovechó para agradecer rápidamente a todos sus fans que a diario le envían buenas vibras y se han mantenido pendientes de sus conciertos.

Le puede interesar: Daddy Yankee asegura que su competencia eran Wisin y Yandel, no Don Omar

“Estamos aquí en República Dominicana, recargando baterías, par de días libres, pasándola bien con toda mi gente linda, muchas gracias por el trato, la vibra del país es otro nivel, la comida excelente…”, dijo el cantante al inicio del video.

Asimismo, agregó que está muy feliz por esta gira en donde los fanáticos le han ayudado a recordar muchos momentos de su carrera cantando junto a él las canciones más populares que le ayudaron a impulsar la misma. “Pasándola bien aquí en esta gira, es lo más cercano que he estado de Puerto Rico, de mi casa y me siento bien contento y bien bendecido, ha sido una gira increíble. Así que Gracias a todos los países que han estado conmigo compartiendo todos esos recuerdos”, expreso con una gran sonrisa mientras estaba en la playa.

Por otro lado, adicional de agradecer a todos por la receptividad, el cantante también hizo referencia a la lista de países que ha visitado e indico algunos que ya tiene planificados para ir.

Le puede interesar: Daddy Yankee, estos han sido sus más grandes éxitos

“Gracias Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México… Panamá, vamos a estar con ustedes próximamente y volvemos a Estados Unidos, así que aprovechando la oportunidad para darle las gracias, muchas bendiciones a todas las personas que estén viendo este video, Dios lo bendiga y siempre, buena vibra”, indicó Daddy Yankee en la publicación relazada en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el llamado ‘Big Boss’ también escribió en la descripción del video lo alegre que estaba por la receptividad que ha tenido.

“Solo quiero dejarles saber que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Gracias por hacer de esta gira un recuerdo inolvidable. Me llevo el amor y todo el cariño que me han regalado durante todo este tiempo. Gracias por hacer mi sueño realidad, gracias por ser parte de ‘La última Vuelta’ Los amo”.