Manuel Turizo y otros latinos estarán en la programación navideña de ‘Amazon Music’

Una sorpresa trae ‘Amazon Music’ para la comunidad latina y es que anunció una nueva programación para la temporada navideña con canciones exclusivas de importantes artistas, iniciando como imagen principal, Manuel Turizo y otros como: Majo y Dan, Alex Zurdo, Blanca, Alex Campos, Demarco Flamenco, Rafa Pérez y Edurne.

En esta ocasión Turizo tendrá el compromiso de interpretar la canción de Mariah Carey ‘All I Want For Christmas Is You’. Es un tema que le agrada al cantante e indicó: “escogí ese tema porque es una “obra de arte”, todos los arreglos y voces son perfectas y tendrás un toque de español e inglés”.

Acotó además que esta interpretación está dedicada a todas las familias latinas en estas fechas tan especiales que de seguro la van a disfrutar mucho en Spanglish y en español, expresó el cantante.

Rocío Guerrero, directora global de Música Latina de Amazon Music, explicó que la programación navideña de este año está constituida por “una combinación de clásicos reimaginados que nos conectarán con nuestra cultura y nos aportarán alegría y nostalgia al mismo tiempo”.

Además, llegan nuevas canciones exclusivas de artistas de todo el mundo para alegrar las fiestas, incluyendo una nueva interpretación de «Someday at Christmas» de Lizzo, «Blue Christmas» de Kane Brown, y la versión reimaginada de «Firebase» del rapero y cantautor británico Stormzy.

Manuel Turizo cantando en navidad

Esta no es la primera vez que el cantante colombiano interpreta melodías en navidad. Es amante de estas fechas y acostumbra a regalar alegría con su música tal cual lo hizo en un concierto que se puede visualizar en YouTube denominado ‘Feliz Navidad’.

El objetivo es que la comunidad latina también se sienta identificada con lo bueno de la música de navidad, de la mano de artistas de todos los géneros que se unen con una sola intención, llegar a los hogares del mundo entero.