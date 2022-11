¿Qué ‘Black’ les gustó más, Balck Adam o Black Panther? seguidores opinan

Recientemente la industria del cine ha creado dos propuestas para los aficionados de las historias de ficción. Ahora los principales críticos son los espectadores que opinan sobre la trama de cada una de estas historias.

¿Cuál ha gustado más?

Ante el estreno de ambas películas, los seguidores dejaron plasmados sus comentarios en cada publicación y dijeron: “Me gustó más Black Panther, al fin sentí una película desligada del resto d Marvel y se sintió muy refrescante y con una historia más interesante”, “Black Adam, los que dicen Panther son los niños que ya saben usar Twitter”, “En términos generales Black Adam, en la de pantera lo padre es el personaje Namor pero la película es el pantera... Me quedo con Black Adam”, “La verdad me gusta mucho más Black panther, pero soy #TeamNamor”, son algunos de los comentarios.

Me causa mucha gracia que quieran prohibir Black Panther y Black Adam en China xddd. Black Panther porque cerca del final una mujer le dice a otra "amor" (y ya, eso es todo), y Black Adam porque el actor de Dr. Fate había hecho unos comentarios negativos sobre China pic.twitter.com/k7QFI8hvgT — El inspirador de pibes (@Pelao187) November 12, 2022

Black Adam se dispone a imponer su justicia

El día del estreno de ‘Black Adam’ los internautas explotaron las redes sociales dando sus críticas tanto a favor como en contra del proyecto que trata sobre una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje homónimo de DC Comics.

Los seguidores dijeron: “Soy fanático de Big Snyder y DC, y sí, la película fue realmente buena y muy entretenida, mi novia realmente la disfrutó, realmente hizo nuestro fin de semana”, “DC niño dentro de mí fue bombeado. Espero que tenga todo el éxito que se merece, también espero que podamos ver el #Synderverse con #BlackAdam”.

“Siempre quisimos ver a Black Adam y la JSA en la pantalla grande con total justicia y finalmente lo estamos teniendo. Así que gracias por hacer realidad el sueño de todo fan de DC. Siempre tendrás mi apoyo. #BlackAdam”, son alguna de las opiniones de los internautas.

Black Panther en honor a Chadwick Boseman

Por su parte, ‘Blanck Panther’ Wakanda Forever, es una de las más complicadas y peculiares. Además, debía ser la entrada por la puerta grande un personaje mítico como es Namor. Tenía que dar algo que se sintiese especial, pero también estar a la altura de la primera película, que ha terminado siendo todo un hito para tanto para la compañía, como el cine.

Los críticos del cine también aportaron detalles de cómo vieron este homenaje a ‘Pantera Negra’: “La primera pelicula de PANTERA NEGRA me emocionó y me pareció un clásico indiscutido. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de la secuela. Si, rescató la banda sonora, pero si tuviera que definirla sería con una palabra: decepcionante”.

“Solo veo reseñas positivas y no entiendo si vi la misma película. La historia me dejó frío y no me involucré nada con los personajes. El actor que hace de Namor lo mejor”, “Muy larga y la historia, plana, me dormí. Candidata a premios técnicos, igual tiene buenas actuaciones y la música bastante bien también”, agregaron algunos de los seguidores.