Will Smith regresa con ‘Emancipation’ a la pantalla grande tras incidente en premios Oscar

Will Smith regresará a la pantalla grande como protagonista de una historia basada en hechos reales, ‘Emancipation’, que será estrenada el 2 de diciembre de 2022 en cines y estará disponible en la plataforma de Apple TV a partir del 9 del mismo mes.

El filme, producción de la plataforma digital y dirigida por el director estadounidense Antoine Fuqua, quien fue cuestionado por Vanity Fair sobre Will por lo ocurrido en los premios Oscar —cuando le dio una cachetada a Chris Rock por burlarse de su Jada Pinkett—, a lo que aseguró que a él no le interesaba y que esperaba que la audiencia no se dejara llevar por lo sucedido.

Tras dicho espectáculo, circuló en redes sociales que sería el fin de la carrera de Smith, sumado a que Apple TV anunció que iniciaría con la producción de ‘En busca de la felicidad’, lo que generó más polémica, ya que el actor se mantuvo ‘en las sombras’ desde marzo pasado.

Antoine Fuqua dijo que “es la película para mí es más grande que ese momento, cuatrocientos años de esclavitud son más grandes que un momento. Mi esperanza es que la gente lo vea así, vea la película y se deje llevar por la gran interpretación de Will y por todo el trabajo real que hizo todo el equipo”.

La cinta está basada en una serie de fotografías tomadas en 1863, durante un examen médico del Ejército de la Unión, que aparecieron inicialmente en ‘Harper’s Weekly’. Luego de eso, el escritor William N. Collage escribió el guion para que fuera proyectado en la pantalla grande.

El reparto está integrado por: Will Smith, Ben Foster, Mustafa Shakir, Ronnie Gene Blevins, Dan Matteucci, Steven Ogg, Grant Harvey, Jared Bankens y Jayson Warner Smith, entre otros.

