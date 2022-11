Anitta le perreó a este popular cantante en los Latin Grammy 2022

En la pasada entrega de LOS40 Music Awards, Anitta fue noticia por bailarle de manera sexy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para los Latin Grammy la artista quiso repetir la misma hazaña.

La cantante brasileña además de presentarse en los Latin Grammy 2022, fue una de las conductoras del evento, junto a Luis Fonsi, Thalía y Laura Paussini, de hecho, la química entre Anitta y la cantante italiana gustó mucho al público.

Por ello, algunos consideran que no solo logró robarse el show con su voz y sensual perreo, sino también por lo buena que resultó como conductora del evento, donde lamentablemente la mexicana Thalía, no salió tan bien parada, pues carecía de química con sus compañeros.

¿A quién le bailó esta vez Anitta?

El afortunado de esta premiación fue el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien logró llevarse dos gramófonos, uno por Mejor Álbum Vocal Pop, por su último álbum titulado “Dharma”, y el segundo por Mejor Canción Pop.

Sin embargo, para muchos espectadores, el verdadero premio que se llevó el cantante colombiano fue el baile de Anitta. La brasileña se presentó con su éxito “Envolver”, donde demostró una vez más que es la reina indiscutible del perreo.

Así que, en mitad de su presentación, la música cambió y empezó a sonar parte de otros temas de la cantante. Anitta bailó con sus bailarines, y luego bajó del escenario acompañados de ellos y fue directamente a donde se encontraba Sebastián Yatra.

Luciendo un sexy short y top blanco, Anitta le bailó unos segundos a Sebastián Yatra antes de volver a subir al escenario. El colombiano permaneció sentado y aplaudió animado su presentación.

No se sabe si en el after tuvieron la oportunidad de bailar juntos, pero se sabe que Sebastián Yatra estaba un poco enfermo, aunque dijo que eso no le impediría festejar esa noche.