Delicada confesión de la esposa de Robbie Williams sobre la intimidad en la habitación: “todo eso está muerto”

El principio del milenio llegó con el renacer de la carrera musical de Robbie William. Todos recordarán el polémico video de Rock DJ, tema que se instaló hasta el día de hoy en el recuerdo de los fanáticos.

Precisamente esa pieza musical, que cuenta con un video en el que el cantante británico se quita la ropa, lo convirtió en una especie de “sex symbol” mundial. Era, en ese entonces, un caballero codiciado que con el paso de los años se terminaría casando con la actriz y modelo norteamericana Ayda Field.

Van aproximadamente 12 años de matrimonio y lamentablemente las cosas no están bien. La actriz destapó por completo los problemas que hay en la intimidad de la pareja con una delicada confesión.

Según reseña el portal Quien, Ayda Field, entre otras cosas, adjudica que este problema de pareja a la crianza de los cuatro hijos que tiene con Robbie y la rutina laboral que los consume a ambos. Pero además reclama una reacción del cantante, quien de acuerdo con lo que asegura la misma actriz, solo comparten la habitación para descansar.

“Cuando había pasión, cuando se daban esas circunstancias, pues sí. Pero todo eso está muerto, ha sido completamente destruido por nuestros cuatro hijos”, señala Field en una entrevista. “Ni siquiera hay necesidad de que nos vayamos juntos a dormir. Es como un espacio compartido para el trabajo”, añade.

Incluso el descanso es un tema complejo para Ayda Field, ya que según lo que cuenta pareciera estar a nada de mudarse de habitación, si es que ya no lo hizo, debido a que Robbie William ronca tan fuerte que se le hace complejo conciliar el sueño.

“Rob ronca muchísimo, algo que no pasaron en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse cuenta de varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, finalizó.