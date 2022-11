Sara Corrales muestra su proceso para llenar su cuerpo de tatuajes

Sara Corrales acapara las miradas tras el estreno de la telenovela “Mi camino es amarte”. La actriz colombiana se encuentra en un muy momento profesional luego del estreno del dramático transmitido por el canal de las Estrellas.

Es la antagonista en la telenovela protagonizada por Susana González y Gabriel Soto.

Se trata de un remake de la telenovela chilena “El Camionero”. Para adaptarse a la historia Soto aprendió a conducir un camión para interpretar a Memo.

Gabriel Soto, le da vida a un camionero llamado ‘Memo’, y Susana González, personifica a Daniela Gallardo, la mujer que le robará el corazón a ‘Memo’, quien ya tiene una relación amorosa con la malvada ‘Úrsula’, interpretada por Sara Corrales.

El personaje de Úrsula, una mujer “tóxica” y con una personalidad sin escrúpulos, es de los que más ha llamado la atención del público. “La toxicidad en persona… “, ha dicho la propia Sara al describir las características de la malvada del cuento.

Sara Corrales, nacida el 27 de diciembre de 1985 en Medellín, Colombia, lleva más de 10 años radicada en México donde su carrera sigue en ascenso y con Úrsula la pegó.

“El hombre de esa morra no se toca, amo a mi tóxica, la Úrsula”, “Con la Úrsula nadie juega por que la pagarán muy caro Ursulita, my queen”, “Team Úrsula lo mío lo mío las malas, los buenitos son tan aburridos”, le escriben seguidores del personaje.

Los tatuajes de Úrsula

Luego de cancelar su boda, prevista para agosto de 2022, Sara Corrales, de 36 años, se ha enfocado en sus proyectos profesionales.

Sara Corrales ha participado en producciones como “Todos quieren con Marilyn”, transmitida entre 2004 y 2005; “Merlina, mujer divina” (2006); “La marca del deseo” (2007-2008), “Vecinos” (2008-2009), “El Señor de los cielos” (2013-2014) y “Reputación dudosa”, entre otras.

La interpretación de Úrsula ha implicado varios cambios para Sara Corrales, que luce 33 tatuajes falsos los cuales son retirados en un extenuante proceso que consiste en quitarlos uno por uno. Pese a lo tedioso del proceso, Sara se lo está disfrutando un montón.

Sara Corrales compartió con sus seguidores cómo es el proceso para retirar sus tatuajes falsos. Solo quitarlos demora dos horas. @saracorrales

Las reacciones de los seguidores son muy divertidas. Están los que creen que se arruinó su piel al pensar que son tatuajes de verdad, y están los otros que quisieran que se tatuara de manera permanente.

“Te hubieses hecho un tatuaje permanente”, “Deberías pensar hacerte algunos de verdad, te quedan muy bien”, “Te quedan perfectos los tatuajes hermosa!”.

“Ya no me gustas con tantos tatuajes te dañaste el cuerpo”, “Me asusté pensé que la tatuada eran ciertos”, “Eres muy linda menos mal los tatuajes son falsos”, “Como te has dañado la piel con tantos tatuajes...”.