Descubren a infiel por escuchar el audio de su amante vía bluetooth

“Una mentira siempre saldrá a la luz”, es una oración popular utilizada por muchas personas. Sea cierta o no, hay quienes que se delatan solos, tal como el joven que se viralizó por evidenciar su infidelidad con los audios de su amante, pero ¿Cómo sucedieron los hechos?

Una cuenta de Instagram se encargó de compartir el video de una mujer que descubrió la mentira de su pareja. Según lo relatado por la misma, el hombre fue ‘víctima’ de su propio celular, ya que dejó encendido el bluetooth en su auto mientras mantenía una conversación con su amante.

“Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”, es lo que escuchó la mujer al interior del automóvil. Al no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el sujeto volvió a reproducir los audios. En cuestión de segundos, entendió por qué no se escuchaban las conversaciones.

Con una mirada de miedo, el hombre volteó al carro, mas la mujer no dijo nada. Los hechos se viralizaron en la red social de Instagram, donde suma miles de reacciones y reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Tierra trágalo, que lo matan”, “Sí, pobre vistima. Aparte las amiguitas nunca dicen estás con tu esposa o qué? o que se reporte una mujer que le gusta las sobras a ver si dice lo contrario”, o “Más fake que los tiktok de hoy en día”.

