Harry Styles y Olivia Wilde deciden separarse; fans lo consuelan con humor

“Olivia Wilde y Harry Styles rompen tras dos años de relación”, esos fueron los titulares en varios portales de medios de comunicación en Estados Unidos, que provocaron un revuelo entre los seguidores del cantante británico. Hasta el momento, los artistas involucrados no han emitido un comunicado oficial o un mensaje en redes sociales para confirmar o negar el rumor.

“Harry Styles y Olivia Wilde rompen tras 2 años de relación, yo fingiendo sorpresa cuando claramente lo estaba esperando”, “Harry Styles y Olivia Wilde terminaron, nunca fui triste”, “Harry Styles cortó con Olivia Wilde antes de venir a México, todos sabemos que lo hizo por mí, pero háganse los sorprendidos!!!!”, “Que el tiempo que se dieron Olivia Wilde y Harry Styles sea como el de One Direction, amén”, “Yo fingiendo que no me duele el no ir a ver a Harry Styles”, comentaron algunos internautas ante la noticia que se volvió tendencia.

Fue en enero del 2021 cuando se volvió noticia la relación entre Harry Styles y Olivia Wilde; luego de que ambos actores llegaron tomados de la mano a una boda en California e, incluso, el cantante se refirió a ella como su novia tras conocerse en el rodaje de No te preocupes, cariño (Don’t worry darling).

“Siguen siendo muy amigos”, informaron alguna fuentes cercanas a la revista People, uno de los medios estadounidenses que dieron a conocer la supuesta separación.

harry styles soltero Y SUELTO en argentina agarrate tigre — al ☾ (@inertianthem) November 19, 2022

vi un comentario que decía "ojalá que el descanso de Olivia Wilde y Harry Styles sea como el de One direction" JAJAJAJ — val (@justvalmzz) November 18, 2022

“Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles”, puntualizó una fuente cercana a la ya expareja a People. “Es una decisión muy amistosa”, agregó.

Que CASUALIDAD que Harry Styles y Olivia Wilde han terminado su historia de amor justamente cuando han dejado de poner en el cine Don’t worry darling pic.twitter.com/x8EM8npanI — lara amores (@laraloverss) November 18, 2022

Fans celebran ruptura amorosa de Harry Styles

Fans celebran ruptura amorosa de Harry Styles. (Foto: Instagram.)

