”Los mexicanos no están listos para el humor de Karla”: defienden a la polémica participante de MasterChef

Nació bajo el nombre de Carlos Gascón y en 2016 comenzó un proceso de transición que la condujo a transformarse en la persona que quería ver en el espejo: Karla Sofía Gascón.

A sus 50 años, la actriz y escritora, nacida el 1 de marzo de 1972 en Madrid, la capital de España, sabe todo lo que quiere en la vida, y callarse ante lo que piensa no es precisamente su gusto.

Karla Sofía se ha convertido en una de las participantes más polémicas de Masterchef Celebrity, reality transmitido desde agosto en TV Azteca y que vive sus últimas semanas finales.

El humor de Karla Gascón no parece caerle muy bien a muchos de los espectadores, pero otros han salido en su defensa.

Durante su participación en MasterChef Celebrity Karla ha hecho comentarios que para muchos pueden resultar hirientes.

Sin embargo, ha sido ella la que dice sentirse atacada y haber sido blanco de expresiones de transfobia durante su participación en el reality de cocina.

“Lo único que se ha generado es que mucha de la gente que ve el reality desee que pierda, de la misma manera que los que estamos dentro, algo que debe ser aceptado por todos los concursantes, igual yo, unos quieren que gane, otros no. PUNTO”, escribió Karla en un mensaje donde externó lo que siente ante quienes la acusan de atacar a Nadia, por ejemplo.

“Pero parece ser que no lo llevan muy bien, y digo esto porque hasta han retirado vídeos de las redes sociales, el mismo concurso, porque iban contra ella, algo que, por otro lado, no ha sucedido conmigo en los miles de comentarios negativos en mi contra. Estoy esperando eliminen todas las bestialidades que me dedica tanto malnacido bajo sus post”, indicó en alusión a Nadia, quien reingresó al concurso tras semanas de ausencia, algo que no ha caído muy bien.

“Ahora bien, SÍ, HIPÓCRITAS, porque no he visto a ninguno de ellos alzar la voz sobre los insultos, escarnio, amenazas, vejaciones y transfobia que llevo sufriendo estos meses de concurso, al revés, se han dedicado a mandarme mensajitos de mierda insultándome de todas las maneras posibles y rematándolo con un mi “diosito te ama”. Poca vergüenza.Pues ahora A JODERSE, así de claro, no olviden que “Él les ama y todo es por algo bonito, bueno y barato”.”Ojo, esto no tiene nada que ver con Nadia, a la que “nadie” tiene porqué insultar, pero desear que haga mal sus platos y que se vaya, yo la primera. Y no me cuenten rollos de bullying en el trabajo ni pendejadas, todos los concursantes van a hacer lo posible porque los demás pierdan, es un PINCHE JUEGO, y utilizamos todo lo que pasa dentro a favor. NO SE PIERDAN EL DOMINGO, PIENSO CUMPLIR MI VENGANZA guiada por la verdadera fe, la mía en mis creencias, qué es la de verdad porque es la que vale y yo sigo y ninguna otra es verdad... Mi naranja especial y espacial.

“Te amo Karla”

“Te amo Karla, hermana, ya eres mexicana, un orgullo para todxs”, “Eres sincera Karlita y eso les molesta, lamento mucho todo el hate y por las palabras tan hirientes que recibes por gente que es infeliz con su vida y no tolera tu sinceridad y que su mentecita no logra comprender que es un programa, sigue adelante”, escribieron internautas en su defensa.

“Me encanta que eres una mujer chingona! Nadia te tira y le das ese toque malvado al programa jajaja sin duda mi villana favorita! Jajaja ya me cansé de los “seres de luz” jajaja”.

“Juro que en la oficina hablamos del programa y todos queremos que se valla Nadia nos han divertido tanto los comentarios que hacen ustedes en alusión de que harán complot para sacarla”.

“Karla, Ricardo y Mauricio son la emoción para mi, muchos te odian pero yo te amo”.

“A mi bella Karla le debe doler la espalda por cargar con el peso de todo el programa”.

“Karla tranquila! No te tomes personal las cosas que diga la gente que no tiene ni sentido común. Es un concurso, y lo han hecho muy divertido, empezando por ti! No te desgastes contestando ni leyendo estos mensajes negativos. Tú disfruta el programa y vamos contra Nadia!”.

“Amo tu sinceridad, yo te apoyo totalmente, te quiero”.

“Los mexicanos no están listos para el humor de Karla yo la amo, aquí todo se toman a pecho, ah pero no se burlen de ellos porque uff”.

