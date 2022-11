Lety Calderón visitaría cárcel donde está el padre de sus hijos para que puedan verlo, teme por la reacción de Luciano

Para Lety Calderón la crianza de sus hijos, Luciano y Carlo Collado, es lo más importante, por eso está entregada a ellos en su totalidad y mucho más luego que le ha tocado ejercer el rol de madre y de padre desde que su ex esposo Juan Collado permanece en prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, hechos ocurridos durante el gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto.

La actriz de telenovelas quien también vela por el bienestar de sus adolescentes no se opone a que estos visiten a su padre en Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde permanece desde hace 3 años.

Calderón ha confesado que las únicas veces que Luciano y Carlo han podido establecer algún tipo de comunicación con “el abogado de la mafia del poder”, como se le conoce, es porque este es quien llama a sus hijos vía telefónica ya que en distintas ocasiones éstos han recibido la negativa en el permiso de entrar a la cárcel y verlo.

Lety ha revelado que luego que su primogénito le manifestara su deseo de visitar al abogado a la cárcel ella no se opondrá, incluso los acompañará sobre todo para vigilar la reacción de Luciano ya que es muy sensible, teme la reacción de este.

“Luciano como ven es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque o se me puede desmayar, convulsionar, emocionalmente es muy sensible. Es incómodo para él, no sé cómo vaya a reaccionar y por eso mismo tengo que ir yo”, contó la protagonista de Esmeralda para Venga la alegría.

Hace pocos días el primogénito de la actriz, Luciano, quien recientemente cumplió 18 años, había expresado su deseo por volver a ver a su padre, dejando claro que le “perdonará todas sus faltas”.

“...quisiera verlo pronto. Ya lo quiero ver, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre... Que cuando sea más grande lo voy a perdonar, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar a pesar de todo, por sus faltas, por todo, yo lo perdono porque él es el mejor papá del mundo. Se alejó un ratito, tuvo otra familia, pero nunca nos dejó de querer, él siempre estuvo aquí al pendiente de nosotros”, dijo el joven.