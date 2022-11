TikToker asegura que en su vida pasada fue ‘Frida Kahlo’

Jessica González es una TikToker que se ha vuelto viral por asegurar a través de un segmento llamado ‘Story Time’ creado por ella, que en su vida pasada era Frida Kahlo y contó que todo comenzó desde que era niña. La mujer ha hecho varias publicaciones sobre este tema e incluso, tiene un aspecto físico y vestimenta muy similar a la pintora mexicana.

“Todo comenzó cuando era pequeña y lo confirmé por primera vez hace tres años cuando fui a México. Soy una persona que desde niña tenía sueños muy lúcidos y desde ese entonces tengo cuatro, cinco sueños que se repiten”. Así mismo, aseguró que a los 28 años tuvo su primer despertar espiritual, “Fue un proceso que empezó y todavía estoy viviendo”, añadió.

Además contó que para su sorpresa, cuando visitó por primera vez La Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán se dio cuenta que ese era el lugar que constantemente aparecía en sus sueños; se llevó un gran impacto. “Cuando entro al patio de la casa de Frida quedé en shock porque era el patio con el que soñaba desde que tenía siete años, mirara a donde mirara ya lo conocía, yo ya me había visto ahí”, agregó.

Los seguidores de TikTok comenzaron a opinar al respeto: “Yo en mi vida pasada fui Coco Chanel. Por eso me encanta la moda”, “Que emoción que en esta vida te acuerdes de tus vidas pasadas ; yo quisiera soñar más”.

“Yo no sé quién fui solo sé que fui hombre y de la realeza porque me atraen los castillos y me asusta, siempre sueño eso”, “Todo se vale. Total es tu vida tan tuya como tus decisiones, así que si para ti fuiste Frida, pues venga fuiste Frida, son algunos de los comentarios.

Jessica González es una escritora uruguaya que narra su vida pasada, da consejos y orientaciones en redes sociales. Tiene más de 3 mil seguidores en TikTok y en Instagram supera los 62 mil personas que están atentos a sus publicaciones.