Durante su presentación en Corona Capital 2022, Matty Healy, vocalista de The 1975 reveló que la agrupación de Manchester volverá a tierras mexicanas en 2023 donde ofrecerá un par de conciertos en solitario como parte de la gira ‘The 1975 At Their Very Best’.

“Regresamos en marzo”, The 1975 ofrecerá conciertos en solitario en México. / Foto: Twitter

La banda británica conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel estrenó su quinto álbum de estudio titulado ‘Being Funny in a Foreign Language’ el pasado mes de octubre, mismo que incluye los éxitos ‘Happiness’ y ‘Part Of The Band’. Cabe señalar que un par de temas que integran este disco fueron presentados por primera vez en México gracias al festival Corona Capital.

The 1975 regresa a México en marzo de 2023

En medio de su presentación en el festival Corona Capital 2022, llevado a cabo desde la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el vocalista Matty Healy tomó el micrófono y reveló “Volveremos aquí en marzo y tocaremos nuestro propio show”, mientras todos los asistentes enloquecían.

“Regresamos en marzo”, The 1975 ofrecerá conciertos en solitario en México. / Foto: Getty Images (Tim P. Whitby/Getty Images)

El setlist o lista de canciones que The 1975 presentó en Corona Capital de este año constó de 16 temas en total entre los que destacan “Chocolate”, “Love Me”, “The Sound”, “Sex”, “Robbers” y “Somebody Else”, siendo estas dos últimas las favoritas del público y que corearon a todo pulmón, e incluso algunos, no pudieron evitar derramar un par de lágrimas.

Por otro lado, la agrupación de Manchester ha visitado en cuatro ocasiones la Ciudad de México, por primera vez en octubre de 2016 en el Pepsi Center del WTC, en abril de 2017 en el mismo recinto, para después presentarse gracias al festival Vive Latino en marzo de 2019 y por último en noviembre de 2022 a través de Corona Capital.

Cabe señalar que en marzo de 2023, The 1975 llegará a Tecate Pa’l Norte, así que se espera que ofrezcan dos presentaciones más, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara. Asimismo, los fans especulan que durante los próximos meses se anuncie la venta de boletos.

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023



Boletos a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Ticketmaster@CervezaTecate pic.twitter.com/EuJsd9bb63 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 3, 2022

