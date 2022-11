Enrique Guzmán reacciona ante nuevas acusaciones de Frida Sofía: “Algo tiene descompuesto”

Los ataques desmedidos de Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán no ha cesado en señalar a su abuelo, hacia su abuelo Enrique Guzmán no cesan. Recientemente la hija de Alejandra Guzmán lo volvió a señalar de pedófilo y agregó que el comediante “debe vidas”.

Esta no es la primera vez que la cantante de 30 años expone a su abuelo al escarnio público. El año pasado lo acusó de haber abusado de ella cuando apenas era una niña, asegurando que los hechos se registraron desde que tenía cinco años.

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, cada vez luce mucho mejor, tanto, que cada ya comienza a robarle cámara. Foto: Especial

Las recientes declaraciones de Frida se conocieron en una conversación que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, durante su programa De Primera Mano, donde se escucha a la modelo, con un tono molesto, hablar sobre su abuelo materno a quien tachó de “agresivo” y de haber abusado de la matriarca de la dinastía Pinal, Silvia, con quien estuvo casada por poco tiempo.

Otro de los señalamientos de la hija de la intérprete de Hacer el amor con otro, es el haberlo señalado de presunto asesinato, contó que Enrique Guzmán estuvo involucrado en la muerte de un mesero aunque no dio más detalles.

“Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, haber por qué no habla de todas esas cosas. A mí me vale lo que diga, es un c*rdo y él lo sabe”, expresó en su entrevista.

Enrique Guzmán: “Algo tiene descompuesto”

Luego de este nuevo escándalo “De primera mano”, también quiso conocer la versión del cantante de 79 años, quien ha preferido mantener silencio aunque cree que su nieta no está bien de la cabeza.

El intérprete de “El rock de la cárcel” consideró un absurdo lo que Frida Sofía ha dicho recientemente, y que ella no desea saber nada.

“Es absurdo declarar algo sobre eso, no tengo nada que decir, si cree que con eso va a ser feliz, que sea feliz, qué remedio; no quiero saber nada (de Frida)”.

Enrique Guzmán dice a su nieta le envía bendiciones: “Eso es lo único que se le puede desear (bendiciones) porque ella tiene algo descompuesto en algún lado”.