Los memes que dejó Maluma tras salir de una entrevista en Qatar

Hace unos días se hizo viral un video en donde aparece Maluma durante una entrevista en Qatar, en donde el periodista le cuestiona sobre su participación en el Mundial de Futbol 2022, haciendo referencia a las constantes violaciones de los derechos humanos en el territorio qatarí, pues algunos artistas, incluyendo Shakira, Dua Lipa y Rod Steward, no asistirían a este acto en rechazo a este tema.

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, se limitó a responder el colombiano, pero el entrevistador seguía insistiendo, por este motivo, el cantante decidió retirarse para no caer en polémicas.

Sin embargo, en redes sociales se crearon opiniones divididas, pues mientras unos defendían al intérprete de ‘Felices los 4′, otros criticaban la manera “grosera” en que dejó la entrevista.

Los comentarios y Memes que dejó la actitud de Maluma durante la entrevista

“Lo peor de esto es que a Maluma no le va a pasar factura y si fuera una mujer estaría ya cancelada de por vida”.

Lo peor de esto es que a Maluma no le va a pasar factura y si fuera una mujer estaría ya cancelada de por vida. pic.twitter.com/etLKuGPGS2 — Jose Manuel López (@jositorudeboy) November 19, 2022

“Pueden decirme lo que quieran, hasta insultarme, pero yo no siento orgullo por Maluma, no nos metan a todos en ese bus. Yo no me subo a ese bus”.

Pueden decirme lo que quieran, hasta insultarme, pero yo no siento orgullo por Maluma, no nos metan a todos en ese bus.

Yo no me subo a ese bus. — Oscar Paul Nieto (@NietoOP) November 20, 2022

“Oigan, ¿y Maluma?”.

“Todos esperando que Maluma cantara”.

“La gente viendo a Maluma en Qatar // La gente viendo a Morgan Freeman en Qatar”.

La gente viendo a Maluma en Qatar // la gente viendo a Morgan Freeman en Qatar pic.twitter.com/anS8CEWG04 — AboGabo (@El_Tio_Gabo) November 20, 2022

“- ¿Qué opinas sobre la violación de derechos humanos? -Maluma:”.

- ¿Qué opinas sobre la violación de derechos humanos?



-Maluma: pic.twitter.com/2zPS3eW5H4 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) November 19, 2022

“-¿Por qué aceptaste venir a cantar al Mundial en Qatar donde se violan los derechos humanos? Maluma:”.

-¿Por qué aceptaste venir a cantar al Mundial en Qatar donde se violan los derechos humanos?



Maluma: pic.twitter.com/w4GNngazQm — PEPE (@soyunargento) November 19, 2022

“La vieja que se acordó de los derechos humanos en Qatar cuando Maluma suba a cantar cuatro babys:”.

La vieja que se acordó de los derechos humanos en Qatar cuando Maluma suba a cantar cuatro babys: pic.twitter.com/GHubZQ3Eod — ramardo (@Ramardoh1) November 20, 2022

“Maluma rumbo al aeropuerto después de no salir en la inauguración”

Maluma rumbo al aeropuerto después de no salir en la inauguración 🤣🤣#Maluma pic.twitter.com/EQZFiNnuPG — Cris Rockers (@Cris_Bolter_90) November 20, 2022

“Buen disfraz de Maluma en Qatar World Cump 2022, excelente aparición”.

“Yo buscando a Maluma en la Inauguración del Mundial de Qatar:”.

Yo buscando a Maluma en la Inauguración del Mundial de Qatar: pic.twitter.com/eLeEF3LXvr — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) November 20, 2022

“Morgan Freeman sacrificándose por Maluma en la inauguración del mundial”.