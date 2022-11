Daddy Yankee revela quién será el próximo ‘Rey del género urbano’

Daddy Yankee sin duda se ha convertido en uno de los exponentes urbanos más reconocidos a nivel internacional, debido a la manera en que le dio un cambio al género al interpretar diversas canciones como: ‘La Gasolina’, ‘Rompe’, ‘Yo voy’, ‘Bon - bon’, entre otros, las cuales se han convertido en unas de las más entonadas a lo largo de estos años gracias a su ritmo contagioso, convirtiéndolo así en una Leyenda musical.

Asimismo, tras el anuncio de su retiro, el llamado ‘Big Boss’ ha intentado acercarse un poco más a sus fans con una gira de despedida a la que denominó ‘La última vuelta’, además del lanzamiento de su disco ‘Legendaddy’.

De esta manera, muchos se han preguntado: ¿Quién será el posible cantante que sustituya a Daddy Yankee?, pues muchos aseguran que su legado no tendrá ningún sucesor, aunque desde hace un tiempo para acá han salido diversos artistas que pueden ser los próximos a seguir los pasos del puertorriqueño, y aunque han sido muchas las indagaciones, Yankee reveló quien puede ser el siguiente ‘Rey del Género Urbano’.

“Yo no me atrevo a decirte quién es y quién no es, yo dejo que la gente decida eso. Bad es excelente, pero a lo que me refiero: Bad es un tremendo artista, una súper estrella, un fenómeno, pero ¿querrá ser él un líder de un movimiento?”, se cuestionó el cantante, asegurando que aunque le guste esa idea, la decisión la tiene tanto el público como el mismo Bad Bunny.

“Me encantaría. No hay mejor persona para que tome ese puesto y lo está demostrando. Pero a eso es a lo que me refiero. Él ahora mismo está pasando por un momento increíble y lo que me gusta de Bad es que Bad nunca ha sido egoísta y por esos buenos atributos lo veo un buen líder”, confesó.

“Cada vez que canta o graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba en otro país. En su buen momento está compartiendo su plataforma con nuevos y con veteranos. Esas son las cosas que lo van a seguir llevando y lo van a seguir elevando. Por eso yo te digo que por más aprecio que yo sienta por Bad, porque Bad en verdad lo aprecio un montón, no puedo decirte ‘mira, ese es el hombre’ porque entonces hay muchos que quizás quieran tener ese lugar y se pueden ofender. Entonces también por respeto a ellos, me entiendes. Yo digo que lo escoja la gente, pero sin duda alguna Benito tiene los atributos”, finalizó diciendo Daddy Yankee durante una entrevista realizada por Alofoke Radio Show para YouTube.