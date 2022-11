Daniel Bisogno sigue dando de qué hablar ahora menosprecia a Yalitza Aparicio en ‘Ventaneando’

El presentador del programa ‘Ventaneando’ Daniel Bisogno, no le importó dar su punto de vista en relación al trabajo actoral de Yalitza Aparicio quien se ha destacado a nivel internacional con proyectos cinematográficos que han llegado a los premios Óscar con la película ‘Roma’. La realidad es que el panelista del show de espectáculos está con la lengua picante y haciendo comentarios que lo han llevado a estar de nuevo en boca de todos.

El incómodo momento fue justo cuando Pedrito Sola anunciaba una noticia de la actriz mexicana y su compañero Bisogno inmediatamente opinó que: “Le ha costado trabajo actuar porque no es actriz, porque lógicamente no tiene la preparación para ser actriz, sin embargo, logró nominarse a los Oscar”, pero Sola le respondió: “Para que veas que no todo es la preparación”.

Entre otros comentarios de Daniel Bisogno está: “hay quienes nacen con talento y no fue el caso de Yalitza Aparicio”, añadió.

Yalitza Aparicio Martínez es una actriz y maestra de preescolar mexicana. Obtuvo reconocimiento internacional en 2018 por su debut en la gran pantalla en la película Roma. La revista ‘Time’ la clasificó como “la mejor actuación de 2018″. En 2019, la misma revista, la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Sin embargo, ha sido muy criticada desde el principio de esta carrera. A pesar de todo, hay quienes apoyaron a la mexicana de los ataques de Bisogno y otros que están de acuerdo con él.

“Programa que le dan a Daniel programa que fracasa, yo creo que tiene envidia porque actúe o no ella es reconocida y él no”, “Para todos esos que dicen que no tiene talento esa oaxaquita que no se les olvide que en muy poco tiempo ha hecho y llegado a donde muchisisimos han soñado llegar”, “Es que esta niña se ponga los trajes mas caros la verdad ni como ayudarla y por ver salido en esa película Roma que fue tan famosa nada más sale en su papel de sirvienta que no se necesita ser una gran actriz para hacer ese papel”, son algunos de los comentarios.

Daniel Bisogno critica a Yalitza Aparicio: “no sabe actuar” | TVNotas ¡Irresistible! https://t.co/8RgxadNm0P — ROSALBA FLORES CAMPO (@Casita9Flor) November 22, 2022

Finalmente, Pedro Sola destacó que se encuentra muy emocionado de que la actriz vaya por un buen camino pero Bisogno no dejó de mencionar que Yalitza no era actriz, añadió además: “Por supuesto que es una figura que la gente admira, una influencer, una persona que todo mundo admira, totalmente aspiracional”, dijo Daniel.