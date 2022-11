Estado de salud de Andrés García es una bomba de tiempo, su esposa dijo que consumió “sustancias ilícitas”

La salud de Andrés García es una bomba de tiempo que en cualquier momento podría estallar, recientemente los médicos le diagnosticaron una neumonía además que determinaron que el actor de 81 años consumió sustancias ilícitas, acompañadas de alcohol y consumió alimentos que son contraproducentes para la cirrosis que padece.

Su esposa, Margarita Portillo, habló con Gustavo Adolfo Infante para contarle detalles de lo que está ocurriendo con el primer actor de telenovelas que el pasado 16 de noviembre fue llevado al hospital por una caída que sufrió en su casa de Acapulco, provocándole además afectaciones en sus pulmones por lo que deberá permanecer conectado a una bombona de oxigeno ya que su saturación no es la adecuada.

“Está delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno (…) es lo que me preocupa, y luego que es tan necio”

La pareja del actor de “El privilegio de amar” dijo que el médico tratante le diagnosticó una sobredosis e ingesta de alcohol por lo que pidió que se le practica un examen toxicológico, resultando positivo a la cocaína.

Portillo asegura saber quién le suministró la droga a su esposo, aunque no duda que el propio Andrés haya pedido que le llevaran droga a su casa.

“No lo voy a mencionar. Esas personas saben que yo sé, pero no lo voy a mencionar. Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita (…) porque ya una de esas personas ya se lo había mega sentenciado porque por la cirrosis está como está”

Margarita dijo también que Andrés complicó más su cuadro de salud al ingerir pollo frito y tomar alcohol, estos últimos su organismo ya no puede procesar y ello le provocó una diarrea. Refiere que este consumo ha complicado mucho más la cirrosis que le diagnosticaron en julio pasado.

Al parecer el carácter del actor originario de República Dominicana no ayuda mucho a su proceso de recuperación y acompañamiento, ya que el protagonista de Pedro Navaja pidió estar sólo en su casa por lo que su esposa decidió retirarse para evitar problemas.

“Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar”.

La mujer dijo que las personas que trabajan con Andrés García en la casa no lo atienden lo suficiente y que este se encuentra en estado deplorable y en condiciones de insalubridad.

“Lo tenían hasta con excremento seco en la piernas. Toda la casa llena de lo mismo. El baño, una cosa espantosa”