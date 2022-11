Exesposa de Iker Casillas, Sara Carbonero, operada de emergencia tras sufrir posible recaída de cáncer

La periodista deportiva Sara Carbonero, exesposa del célebre exfutbolista español Iker Casillas, fue operada de emergencia tras sufrir una recaída en su salud, informaron medios españoles.

Sara Carbonero, de 38 años, ha venido batallando desde 2019 con problemas de salud, luego que fue diagnosticada con cáncer de ovarios.

Según recogen medios españoles, la periodista acudió a un control médico y fue allí cuando se percataron que debía ser operada cuanto antes.

Fue la propia Sara quien comunicó, el 21 de mayo de 2019, que había sido diagnosticada con la palabra de seis letras que no quería pronunciar y que l costaba escribir.

“Los médicos me vieron un tumor maligno del que ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo pillamos muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente, estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir muy bien”, escribió Sara en esa oportunidad.

La recaída de Sara

La también embajadora de la Unicef no ha hablado hasta el momento abiertamente de su estado de salud, sin embargo publicó un mensaje acompañado de una imagen en la que deseaba buenas noches a sus más de 3,4millones de seguidores en Instagram.

“De qué callada manera”, dice el mensaje que Sara Carbonero acompañó por fotografías en las que posa con una sonrisa. El mensaje cierra con un extracto de una canción del cantante cubano, Pablo Milanés, fallecido el 22 de noviembre a los 79 años.

La periodista, madre de dos hijos, Lucas y Martín, producto de su matrimonio con Iker Casillas, con quien estuvo casada entre 2016 y 2021, ha recibido múltiples mensajes de respaldo.

“Un beso enorme, mucha fuerza”, “Sara espero que estés muy bien”, “Pronta recuperación”, “Todo saldrá bien Sara”, " Ánimo bonita”, “Fuerza”, “Ponte buena cariño, te lo deseo de corazón, ojalá vaya todo bien”.

Según reveló en sitio Lecturas, fue operada el lunes 21 de noviembre en la clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid, España.