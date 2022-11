¿Cuántas Cirugías tiene Daddy Yankee? Esto confiesa el cantante

Desde hace mucho tiempo, Daddy Yankee ha sorprendido con su carrera musical, convirtiéndose en una leyenda del género urbano gracias a las canciones que ha presentado a lo largo de la misma, tales como: ‘La Gasolina’, ‘Rompe’, ‘Bombón’, ‘Somos de calle’, ‘Limbo’, ‘Con Calma’, entre otros.

Le puede interesar: Daddy Yankee expresó que Don Omar nunca llegó a ser su competencia

No obstante, con el anuncio de su retiro y en medio de la gira de despedida llamada ‘La última vuelta World Tour’ y el estreno de su último disco ‘LeyenDaddy’, el cantante ha aclarado una duda que mantuvo la audiencia durante todos estos años: ¿Cómo hace para lucir tan joven?

Fue durante una entrevista con Santiago Matía, en el programa de Youtube Alofoke que se le cuestionó al reggaetonero si se ha sometido a algún tipo de cirugía para poder lucir tan joven, y aunque muchos esperaron que su respuesta fuera positiva, este dijo un no rotundo ante las cámaras.

“Mírame la cara bien”, empezó respondiendo el artista con una gran sonrisa en su rostro. “Nada de eso todavía, esto es natura”. Ante la inesperada respuesta, el moderador intentó bromear para ver que le decía el cantante, “Cremitas y eso”, pero este nuevamente le dijo: “Eso es natural. Papi, el día que esté hangueando, te digo ‘¡Santiago, me hice una!”, le dijo al animador entre risas.

No obstante, hace unos años atrás, el llamado Big Boss confesó a la revista People que una de las cosas que hacía era aplicarse aceite en el rostro “Yo lo único que me pongo es aceite de oliva extra virgen orgánico… Yo tenía problemas de resequedad en la piel. Eso fue lo único que me funcionó”, aseguró en el año 2017.

Daddy Yankee inició su carrera siendo un adolescente y con el paso del tiempo ha logrado verse más joven llegando a aparentar 20 años de edad, a pesar de que en la fecha tiene 40 años.