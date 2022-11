Irina Baeva habló de su separación con Gabriel Soto y de los planes de boda: “En algún momento se hará”

Desde hace meses, incluso semanas, la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva había estado en el ojo del huracán, luego que la pareja haya dejado de publicar imágenes juntos en sus redes sociales, como solían hacerlo, y que ninguno de los dos confirmara o desmintiera los rumores sobre un posible distanciamiento que cada vez cobraba fuerza.

La actriz tuvo un breve encuentro con los medios y aprovechó para aclarar el por qué de la “separación” de la que tanto se especuló y la razón no es otra que compromisos laborales entre ambos, la protagonista de Amor dividido negó cualquier ruptura con Soto.

“Nunca nos separamos, nunca terminamos la relación”, dijo. “Nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo”.

Otro de los cuestionamientos de la prensa fue el por qué dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales si era una constante entre ambos, llevan unos 6 meses que no se retratan juntos en Instagram:

“No somos muégano, finalmente no somos siameses; él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas en las redes sociales pues es por la única razón de que cuando queremos convivir queremos estar juntos. No es de ‘a ver, hay que poner una foto en las redes porque dicen que no estamos juntos’, precisó.

Irina Baeva y Gabriel Soto comenzaron su relación en 2017, luego que el actor anunciara su separación con la también actriz Geraldine Bazán con quien tuvo dos hijas, quizá este tiempo les ha servido para sentirse confiados en no pretender demostrar el estatus de su relación públicamente.

“Ya estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie ni demostrarle nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas”.

La actriz quiso aclarar que llegó sin Gabriel Soto a la celebración donde fue entrevistada porque se encuentra grabando la telenovela “Mi camino es amarte” proyecto del que se siente orgullosa y lo apoya en todo lo que pueda.

“Gabriel está grabando una novela a la cual le está yendo increíble. Estoy muy orgullosa de él, le estoy echando la mejor vibra, apoyándolo con todo, sí estamos juntos y todo bien”.