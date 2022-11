¿Juan Soler tuvo que robar para comer? El actor cuenta su historia antes de llegar a convertirse en galán de telenovelas

El argentino Juan Soler ha logrado tener respeto y admiración por muchas personas del mundo del espectáculo pero para poder tener esa posición, ha tenido que vivir diferentes episodios de su vida que a veces son difíciles de contar. Entre tantas situaciones está el duro momento que tuvo que enfrentar recién llegado a México.

Soler estuvo en entrevista con Yordi Rosado. Allí compartió varias experiencias personales que tuvo que enfrentar al llegar a tierra Azteca. Uno de los eventos que vivió Juan Soler es tener que robar en supermercados para poder alimentarse porque no contaba con los dolares suficientes para todo el mes.”Sobreviví tomando yogur en el supermercado sin pagarlo. Sacaba el yogur, me lo tomaba y me hacía el pendejo y me iba”, contó.

Su madre fue el impulso para lograr su carrera como actor

Tantas experiencias de Juan Soler en su juventud, volvieron la entrevista con Yordi Rosado mucho más emotiva. El actor comentó que su mamá era una maestra rural, enseñaba a las personas del campo fue la que decidió apoyarlo en su sueño y le compró el boleto de avión, a diferencia de su padre quien no estaba de acuerdo en que se enfocara en la actuación y le quitó todos sus beneficios económicos: “Mi padre me corrió de mi casa, me quitó las tarjetas y tuve que empezar de cero”.

El actor también añadió que por parte de la familia Soler todos son judíos y los une una historia con sus antepasados.

Esta emotiva entrevista dio pie a que los fanáticos de Juan Soler también dejaran sus comentarios a través de YouTube: “Con esta entrevista me identifiqué mucho con Juan Soler, yo perdí a mi madre que ha sido lo más sagrado de mi vida, y reconocí ese mismo dolor que siento cada vez que me acuerdo de algo hermoso de mi madre”.

“No sabía lo sensible que era Juan Soler y eso me conmovió mucho. Un gran hombre, un gran hijo y un gran padre. Quedé admirándolo. Linda entrevista”.

“Los verdaderos hombres sí lloran y aman profundamente… qué triste que ya no siga viviendo con su familia y más triste que se acabó tan rápido esta entrevista”, son algunos de los comentarios.

Juan Soler debutó en la telenovela mexicana, ‘Bajo un mismo rostro’, donde sólo apareció en seis capítulos pero estos bastaron para que los productores reconocieran su talento y lo convocaran para los casting en otras telenovelas logrando en muchas de ellas los roles protagónicos.