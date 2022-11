Barbero se hace famoso en TikTok por besar en la frente a sus clientes

¿Sabías que un barbero es famoso por su singular estilo al atender a sus clientes?. Se trata de Bryan Sematore un hombre que se ha hecho viral en TikTok por su particular atención para quienes se sientan en su silla para un corte de cabello. Para él, la atención es mucho más importante que el propio servicio que ofrece.

Bryan es un talentoso barbero que se ha dedicado a compartir en TikTok e Instagram su forma de trabajar; estilos, diseños y consejos sobre cabello. Sin embargo, se hizo viral luego de compartir cómo al final de cada servicio les da a sus clientes un beso en la frente.

Las personas no se esperaban en lo absoluto este gesto de parte del barbero, y aunque reaccionaban sorprendidas, también les provocaba mucha risa. Usualmente, los hombres no están acostumbrados a estas acciones, pues no se considera muy “macho”. Sin embargo, estos clientes no pudieron ocultar la risa que les dio esta acción.

La cuenta de TikTok de Sematore, estuvo a reventar y comentaron: “jajajjaa A todos les cambió la cara. Se derriten de amor ante un beso”, “Sí, mucha risa pero ninguno se retiró! A todos nos gusta el afecto de los amigos y conocidos cercanos”, “Definitivamente todo me encantó, el gesto de amor y sus reacciones! No importa el género todos merecemos un gesto de amor”, “con esto esta comprobado que un besito en la frente te hace feliz jaja”, son algunos de los mensajes.

Este barbero quien se encuentra en redes sociales como @Bigyamshair tiene más de 60 mil seguidores en Internet y también le gusta compartir videos divertidos así como crear contenido para su público y con mayor interés ya que a partir de ahora, se ha vuelto más famoso con el inusual beso en la frente.

Bryan también tiene un hijo y muestra su convivencia con él y su familia.