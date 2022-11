Desgarrador mensaje de la hija de Jason David Frank para despedirlo después de su muerte

Han pasado apenas cuatro días desde la sorpresiva muerte de Jason David Frank. Se confirmó que el actor norteamericano se quitó la vida en la habitación de un hotel en la que se había hospedado, separado de su esposa, Tammie.

El interprete del icónico Green y White Ranger, en los Power Rangers fue toda una heroica para toda la generación que creció en los años noventa. Pero quien sufrió más la terrible decisión de Frank fue su hija, Jenna Rae Frank.

La joven actriz de 17 años quedó en shock por la muerte de su padre y más de 24 horas después del suceso fue que se pronunció en las redes sociales con un mensaje desgarrador.

Sus extensas palabras estuvieron acompañadas de una fotografía del actor junto a ella, cuando apenas era una pequeña de aproximadamente 8 o 10 años.

En el sentido mensaje de la actriz habla de la relación que tenían ambos. Destaca que más que un vínculo entre padre e hija, los dos tenían una relación de amistad.

“Querido papá. Nunca pensé que vería este día... especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo. Hicimos todo juntos Literalmente, viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos”, inicia el mensaje de la joven de 17 años.

“Estoy tan, tan rota. Te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí. Te amo más de lo que podría describir Eres la luz de mi mundo. La razón por la que presiono tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama”, continuó el desgarrador mensaje de Jenna.

Su emotivo mensaje finaliza con esta frase: “Ahora eres mi ángel guardián más grande. te amamos pop hasta que nos volvamos a encontrar”.