FIL Guadalajara: “Regresamos con mucha fuerza”, dice Marisol Schulz

Marisol Schulz lleva su taza de café por toda la oficina de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL), su cálida mirada da pie a una charla que podría alargarse por horas, pero su agenda está llena de eventos previos a la inauguración de la feria. La directora de la FIL Guadalajara celebra este regreso 100% presencial, que implica un respiro en todos los sentidos.

“No sé si fortaleza sería la palabra pero ímpetu sí y con la alegría del regreso con todo el entusiasmo que puede tener, no solo para el equipo que lo organiza que yo me honro en dirigir, sino realmente todo el mundo: editores, industria editorial, autores y la gente que tiene mucho entusiasmo de regresar a la tan añorada normalidad; ahora parece que si hay la luz al final del túnel. Regresamos con mucha fuerza, no sé si renovados porque nunca la FIL dejó de ser la FIL”, detalló Marisol Schulz.

Marisol Schulz, directora de FIL Guadalajara. (Foto: Carlos Zepeda.)

La salud de la feria del libro puede medirse en diferentes formas “los apoyos federales ayudan muchísimo pero no son el punto, no son los que inclinan la balanza para el presupuesto de la FIL, eso ni antes ni ahora, que no tenerlos nos pega pero no pone en riesgo la feria, a la feria la puso en riesgo la pandemia al no tener ingresos. ¿Qué es lo que ocurrió? 2020 fue un año complicado porque fueron gastos y gastos sin ningún ingreso. No podíamos resarcirnos todavía, porque a diferencia del 2019 que hubo una asistencia de 800 mil y pico personas nos fuimos a 250 mil personas participando en la FIL, eso golpeó económicamente la feria. En el 2021 tuvimos un regreso maravilloso pero que todavía nos dejaba en números rojos y en 2022 vamos ya para la recuperación -probablemente- salgamos tablas. Somos una industria creativa cultural auto suficiente y es un éxito como industria, que incluso se estudia en algunos países, el cómo la feria ha logrado lo que ha logrado”, agregó la directora.

Para Marisol Schulz hay un fenómeno que se llama venta por impulso y que está de regreso, “mucho de lo que se vende en la industria editorial, una parte es bibliografía recomendada por libros de textos, eso también contribuye para la salud financiera de las editoriales; otra parte importantísima en la industria es lo que se llama venta por impulso, donde vas a cualquier librería y de pasada encuentras un libro y lo compras, a lo mejor ni sabías que lo querías. Eso no se dio, no ocurrió al tener cerradas la librerías, eso de que la vista nace el amor sirve mucho para la industria editorial, sobre todo en México”.

“La FIL es mi casa, es lo que me ha tocado vivir 36 años de mi vida cada noviembre en distintos momentos y en distintas trincheras; nunca he faltado, ahora es el espacio que yo habito” — Marisol Schulz

Impacto de la guerra en la FIL

La directora de la Feria Internacional del Libro compartió que este año se le abrió un stand Ucrania.

“Los países que están en guerra nunca han venido a la FIL, no impacta. Nunca hemos tenido a nadie de Rusia, habrá habido escritores rusos, no muchos tampoco. Este año traemos un stand de Ucrania pero de una manera solidaria, la FIL se lo ofreció a la embajada de Ucrania para que tenga por primera vez una presencia. Nunca ha venido gente de Polonia, lo que estamos viendo es que hay países que nunca habían venido y quieren venir. Armenia, Noruega y Marruecos nunca habían estado y llegan a un stand. Así que estamos viendo una internacionalización de la feria cada vez contundente e interesante”.

Lado B de Marisol Schulz

Anécdota. “Yo vine a la primera FIL en 1987 con una niña que tenía en ese momento 4 años y con mi mamá, me acuerdo de esa fecha con mi nenita que ahora trae a su niño de 4 años y a su niña de 6, eso me parece fundamental hablando de este cambio generacional y cómo vas pasando la estafeta”.

Libro de cabecera. “Muchísimos, montones... Mi libro de cabecera va cambiando por etapas y lecturas. He sido lectora desde los 4 años de edad, yo no los leía, sino mi mamá pero hay libros recurrentes que leo con cierta frecuencia en diferentes etapas de la vida como Las ciudades invisibles de Italo Calvino”.

Selfie. “No me gustan, las odio porque no salgo bien, no tomo selfies (risas)”.

Música. “De todo tipo menos reguetón y dependiendo del estado de ánimo me gusta escuchar música clásica, a Sabina, Serrat y también soy muy Beatlemaniaca. No me gustan las canciones de reguetón, que me parecen verdaderamente lo más atroz que hay sobre la tierra, no la música como tal, pero la letras son atroces y me preocupa mucho que la gente esté escuchando eso, que sea el mensaje que se está quedando”.

¿Cuándo inicia la FIL Guadalajara?