Guillermo del Toro se ofrece para cubrir gastos del Ariel; y defiende a los nuevos talentos

Después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciara que la premiación del Ariel será suspendida el próximo año, debido a la falta de recursos Guillermo del Toro se ha ofrecido a cubrir el costo total de las estatuillas, lo hizo a través de sus redes sociales.

Guillermo del Toro AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

En su cuenta de Twitter, Del Toro escribió, “todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”.

Y sigiuó, “ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen- -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”.

Guillermo del Toro hace referencia a Derbez y Chaparro

Del Toro continuó con los tweets y se refirió a los usuarios que solo critican y dicen que el cine mexicano solo son dos actores. “Los Bots solo reproducen esa protesta vacía de: ‘Todo el Cine Mexicano es de Omar Chaparro y Derbe’ etc. o pretenden que sea todo un ataque político. Pero el camino que se cierre a las nuevas generaciones, se queda cerrado”.

“Hay voces nuevas y fuertes en el cine Mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”, continuó.

Finalmente hizo un llamado para valorizar a los talentos que tiene el cine mexicano.