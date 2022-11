Protagonista de ‘Merlina’ reveló que hizo autopsia en pequeños animales muertos

Cuando se anunció la realización de una nueva adaptación del popular cómic, La Familia Addams, muchos fanáticos vieron con escepticismo la selección de Jenna Ortega como la intérprete del personaje oscuro ‘Merlina’.

El reto de la actriz era gigante, luego de tener como antecesora a Christina Ricci, quien interpretó la ‘Merlina’ favorita de muchos, en las películas de la Familia Addams de los años 90′.

No obstante, las primeras impresiones de los fanáticos han sido positivas tras el estreno de los episodios de la serie a través de Netflix.

La serie ha alcanzado una puntuación de 8,5 en IMDb y 71% en Rotten Tomatoes.

Anécdotas ‘oscuras’ de Ortega

Aprovechando lo gótico que es el personaje, la actriz reveló una particular anécdota de su infancia, en una entrevista con el medio estadounidense, Wired.

“Soy un bicho raro en el sentido de que solía realizar autopsias en pequeños animales cuando era más joven, como pequeños lagartos que encontré muertos en mi patio trasero”, dijo. Luego agregó que Maddie Ziegler (compañera de elenco) es rara “en el sentido de que estalla en personajes o movimientos o hace muecas”.

“Hay algunas fotos realmente inquietantes de mí, sonriendo súper ampliamente con cosas en toda la cara, tirada en el suelo cubierta de sangre”, dijo Jenna Ortega. “Me encantan esas cosas porque no son reales. Toco madera, todavía no me han apuñalado, así que para mí sigue siendo divertido lo que hago en el trabajo, lo cual es tan horrible de decir. Me encanta cuando sale la sangre. Me encanta rodar escenas de persecución, son muy divertidas para mí”.

También mencionó su atracción hacia las películas de miedo. “”Desearía que la gente pudiera ver el otro lado de las películas de terror”, continuó. “Nos reímos mucho todo el tiempo. Rodamos una escena con Ghostface en el último Scream y hubo un día en el que no podíamos parar de reír mientras hacían su monólogo. No es tan grave. Es muy difícil asustarme. Las personas que crecían saltaban detrás de los marcos de las puertas y yo no me inmutaba”.

Merlina se encuentra disponible en Netflix desde el 23 de noviembre.