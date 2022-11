El rapero originario de Atlanta, Russ, finalmente vendrá a México con su esperado tour The Journey Is Everything, con el que visitará más de 60 ciudades alrededor del mundo, incluida la CDMX el próximo 14 de diciembre, en el Pepsi Center WTC.

¡No te pierdas la primera vez que llegará Russ a México con su gira "The Journey Is Everything"! Ya puedes adquirir tus boletos en la #PreventaCitibanamex.



🎟️: https://t.co/GiJGTbvBQR pic.twitter.com/V5kHvJzRKF — Ocesa Total (@ocesa_total) July 19, 2022

Durante los 2010′s, Russ Vitale -rapero, cantautor y productor- emergió de la escena underground de Atlanta con docenas de sencillos y álbumes independientes, todos disponibles para descargar gratuitamente. En 2017, al firmar con una disquera trasnacional, Russ alcanzó popularidad en todo el mundo con el disco certificado Platino: There’s Really A Wolf.

Russ visitará la CDMX el próximo 14 de diciembre. / Foto: Cortesía

Después de romper el Top Five de la lista Billboard 200 con sus álbumes Zoo (2018) y Shake The Snow Globe (2020), el rapero se concentró en continuar con la producción musical para grabar sencillos como si de pan caliente se tratara. Tras lanzar en 2021 los discos Chomp y Chomp 2, este año Russ publicó el EP If Not Now, When?, antes de comenzar su gira mundial.

Con The Journey Is Everything Tour, el rapero llevará sus últimas creaciones y también los más grandes éxitos, como “What They Want”, “Losin Control” y el hit viral en TikTok con más de 5 mil millones de views: “Handsomer”. La gira global comenzó el 29 de abril en Seattle y llegará a ciudades como Austin, Chicago, Toronto, Miami, Estocolmo, Berlín, Milán, París, Madrid, Londres, Mumbai, Sidney, Río, Buenos Aires, Johannesburgo… ¡Y muchas más!

Inspirado por 50 Cent y Eminem, así como por rock clásico que absorbió desde pequeño, el músico nacido en Nueva Jersey rápidamente aprendió a tocar distintos instrumentos, que le otorgaron la versatilidad de sonidos que ahora produce de manera prolífica, al lado de artistas como Snoop Dogg, Bia y próximamente Ed Sheeran.

Russ está listo para traer las mejores rimas al Pepsi Center WTC. No te quedes sin vivir lo mejor del rap y hip hop el próximo 14 de diciembre; consigue tus boletos a través de www.ticketmaster.com.mx

