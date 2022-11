Christian Chávez llora al recordar cuando su mamá lo corrió de la casa tras confesar sus preferencias sexuales

Desde hace un tiempo atrás el actor mexicano Christian Chávez decidió dejar atrás las críticas y comentarios para dar a conocer públicamente sus preferencias sexuales, algo que por muchos fue tomado como algo normal, aunque con respecto a su carrera artística y a la opinión de sus padres al parecer fue todo lo contrario.

Le puede interesar: Christian Chávez publica fotografía y así reaccionan sus fans

Y es que recientemente, el artista confesó durante una entrevista con Yordy Rosado lo difícil que fue confesarles a sus padres cuál era su orientación sexual, ya que no sabía la manera en que ambos tomarían las cosas, pues su madre, Olivia Garza era muy religiosa.

Le puede interesar: Christian Nodal, Christian Chávez y Cristian Castro: ¿El nombre de la rebeldía?

“Les dije: ‘Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mí que las personas que más me amaban supieran quién era yo, porque si no sabían esa otra parte de mi… tenían que saberlo”, dijo Chávez para el programa que se trasmite en YouTube.

Asimismo, según lo comentado, su madre lo tomó de la peor manera y le pidió inmediatamente que recogiera sus cosas. “En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así”.

Mientras que su padre no entendía bien lo que sucedía en el momento, pues pensaba que todo se trataba de una “moda” en esa época. “Mi papá como que se quedó en shock, pensó que era como una moda. Me dijo algo que me lastimó: ‘Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie’ y, obviamente, fue un proceso de diez años en el que empezaron a entender”, reveló entre lágrimas.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, el ex integrante de RBD también dijo que se había ido a casa de un amigo para pasar algunos días ahí, pero que unas horas después su mama pidió que regresara a su casa, desde ese instante sus progenitores iniciaron un proceso para aceptar cuales eran sus preferencias sexuales.