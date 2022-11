Jhay Cortez muestra a Jhayco, su nueva era

El cantante y rapero puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortez mejor conocido como Jhayco, anteriormente Jhay Cortez, muestra su nueva era, “Bueno, pues para mí era la pandemia, me ayudó mucho porque pude tomarme el tiempo de dirigir, así que la cuarentena me dio tiempo para para explorar, para tomarme mi tiempo para ver hacia dónde me quería dirigir creativamente”, expresó en entrevista.

Asimismo, en su más reciente material discográfico, Jhayco marca homenaje a personas que trazaron su vida, “Todo el respeto que le pueda dar se lo doy, no tuve ese camino tan trazado como lo está, así que siempre vivo agradecido y trato de de darle respeto a quien respeto merece y honor a quien honor merece”, dijo. Con respecto al proceso creativo mencionó que sus canciones las hace para una persona, momento o situación, aunque depende mucho de su humor.

En relación al cambio de Jhay Cortez a Jhayco, el artista dijo, “Jhayco yo creo que es la parte más genuina de Jhay Cortez, yo creo que la parte que más conecto con las personas y yo creo que es la mezcla entre Jesús que soy yo y Jhay Cortez, el medio perfecto obviamente cuando empecé mi carrera, pues quería ser alguien que no era y no en el sentido malo sino como que pues tener las cosas que no tenía, actuar de la manera que no sabía porque nunca había tenido esa cosas, ya cuando tú crees pues te das cuenta que tú siempre fuiste quien querías ser, solamente que no lo veías de esa forma y ahí entrelazas quien tú eres con quien a la gente le gusta y que al final eres tú mismo”, reveló.

Con respecto al tema ‘En La De Ella’ junto a Sech y Feid, el puertorriqueño señaló que el disfruta de los contenidos que se pueden crear en las diversas plataformas, aunque puntualizó que a él le gusta mantener esa privacidad en redes sociales, “Soy más privado, me gusta más la privacidad, hay que hacerlo, entiendo porque la gente le gusta ver, ser parte de la vida del artista, pero siempre me gusta también dejar esa incógnita, ahí un poquito de misterio de valor del artista”, comentó.

Con respecto a las metas, el cantautor compartió que lo que lo motiva a continuar es seguir haciendo cosas grandes y que sean diferentes, mágicas y especiales que lo hagan sentir de una forma única, “De la forma que me hacen sentir cada vez que logro algo grande o algo importante, algo que yo pensé que era imposible, eso debe ser, sentir ese feeling, imparable”.

Jhayco dijo que le fascina el jazz y le gustaría adentrarse en el rock y una de sus colaboraciones soñadas serían con Post Malone y Arctic Monkeys, y la colaboración que tiene con Cultura Profética creyó que nunca sucedería porque es de las bandas que más lo inspiraron durante su proceso de crecimiento musical.

