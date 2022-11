Tras cuatro shows completamente sold out en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de de México los días 20 y 22, 24 y 25 de noviembre respectivamente como parte de la gira ‘Love On Tour 2022′, el cantante y actor británico de 28 años de edad, Harry Styles, podría regresar a tierras mexicanas más pronto de lo que imaginas gracias a Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum Pardo promete concierto gratuito de Harry Styles en el Zócalo. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

El exmiembro de One Direction deleitó a todos sus harries con sus mayores éxitos entre ellos, Music for a sushi restaurant, Golden, Adore you, Late night talking, Watermelon sugar, Sign of the times, As it was y Kiwi y para todos los fans de 1D, What Makes You Beautiful.

Asimismo, el intérprete aprovechó su visita en CDMX para dar un paseo por Chapultepec y “Casa Luis Barragán” ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo donde varios fans tuvieron la dicha de recibir un autógrafo de su parte.

Harry le firmó este bordado a una fan durante su visita a La Casa Luis Barragán en CDMX!



Harry tomó el recorrido en el museo y fue super amable (como siempre) con el personal y repartió muchos autógrafos!🫶🏻🥹 pic.twitter.com/533rHlbZXg — Harry Styles México (@HarryMexOficial) November 24, 2022

Cabe señalar que el 26 de noviembre de 2015, One Direction como cuarteto con Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson ofreció su ultima presentación en el Foro Sol como parte de la alineación del festival de música Premios Telehit.

Claudia Sheinbaum promete concierto gratuito de Harry Styles en el Zócalo

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México podría traer a Harry Styles al Zócalo de la CDMX, donde ofrecería un concierto gratuito como parte de las celebraciones navideñas.

Claudia Sheinbaum Pardo promete concierto gratuito de Harry Styles en el Zócalo. / Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

Todo comenzó debido a que Sheinbaum compartió un video en su cuenta de TikTok oficial donde se pueden ver varios clips de el cantautor británico en su primer concierto en el Foro Sol de la CDMX y lo tituló, “Una de mis canciones favoritas es Watermelon Sugar. ¿Cuál es la tuya?”, se puede leer en la descripción.

Rápidamente el clip se viralizó y alcanzó el millón de visualizaciones, sin embargo, lo que llamó la atención fueron algunos de los comentarios donde le solicitan a la Jefa de Gobierno llevar a Harry Styles al Zócalo de la CDMX, a lo que Claudia respondió, “¿De regalo de navidad?”, “Si estaría bueno eh”, “Mejor lo traigo al zócalo… JAJA broma, broma” y “Pues ponlo en tu cartita a los reyes y vemos…”.

Claudia Sheinbaum Pardo promete concierto gratuito de Harry Styles en el Zócalo. / Foto: TikTok

